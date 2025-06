La historia de vida de Toffee, la gata furor en TikTok que quedó parapléjico después de un accidente

La conmovedora historia de Toffee, una gata parapléjica rescatada en los Emiratos Árabes Unidos, recorrió todo el mundo. Sin tener un hogar, el animal transitaba las calles de esta nación hasta que fue atropellada ferozmente por un auto, que le aplastó la columna vertebral y la dejó sin movilidad en sus patas traseras.

Tras ese accidente en la vía pública, la gata quedó totalmente desamparada, sin poder mover sus piernas y al borde de la muerte si no era intervenida con urgencia. Ahí fue donde la organización Animals and Me se hizo presente y costeó todo su tratamiento.

Toffee, el gato parapléjico que es furor en TikTok

Conocida su historia en los Emiratos Árabes, una mujer llamada Nadine Alliye y su pareja, quienes en ese entonces vivían en Dubai, a 300 kilómetros del otro país, decidió viajar para hacerse cargo de su manutención.

Al contactarse con la organización responsable del rescate a principios de junio de este año, Nadine no solo se hizo cargo de Toffee, sino también de otra gata llamada Bliss.

En una entrevista que le brindó al sitio People, la dueña de la gata aseguró que los primeros días fueron complicados debido a la movilidad reducida del animal. “Cuando tuvimos a Toffee por primera vez en el aeropuerto, todos se pusieron muy tristes al ver a una gata parapléjica. Cuando la sacamos a pasear, la gente se pone muy triste”, manifestó.

Toffee, la gata parapléjica que es furor en TikTok

Instalada en Canadá con su pareja y las dos gatas, Nadine reforzó su empatía con Toffee y se puso a servicio de su paulatina recuperación. “Tuve mascotas toda mi vida. Es la que más problemas me da, la más juguetona, intenta escaparse todo el tiempo. Quiero cambiar la tristeza que está viviendo”, expresó, nostálgica, sobre este felino que hoy en día es una celebridad en TikTok por su historia.

Nadine expresó, en reiteradas oportunidades, que Toffee no perdió su esencia al querer jugar con los objetos de su casa, pero lo que realmente le preocupa es la evolución de su salud.

Nadine Alliye y su pareja custodian a Toffee y Bliss, las dos gatas que adoptaron

“La llevamos al veterinario y me dijo: ‘Deberías haberla sacrificado. Sé que no tiene dolor, pero esto es un desastre’”, recordó sobre un diálogo que mantuvo con un veterinario canadiense, a quien le explicó las dificultades de la convivencia, aunque le resaltó el espíritu del animal en querer jugar todo el tiempo.

En cuanto a la adopción de los gatos, se debe tener en cuenta que el animal precisa un tiempo determinado para conocer cada espacio de la casa y olfatear todos los rincones por su seguridad. Conocedora del modus operandi felino, Nadine ambientó su casa para que Toffee solamente se distraiga con objetos a su alrededor y deje atrás el pasado oscuro tras el incidente vial.

Toffee, la gata que estuvo al borde de la muerte y hoy vive junto a su dueña en Canadá

“Tiene túneles para gatos que le compré y los coloco como piezas de rompecabezas por todo el apartamento. Luego corre adentro y se esconde de mí, y luego yo me escondo detrás de la puerta”, indicó la mujer.

Además de lo expresado, Alliye explicó que usa pañales y precisa ayuda para ir al baño debido a la imposibilidad de mover sus piernas traseras.

En una página creada especialmente para contar su historia de vida, Nadine abrió la cuenta @toffeetheparaplegiccat en TikTok que llegó a los 65 mil seguidores y donde muchos usuarios celebran el empeño que pone para mejorarle la calidad de vida.