Máxima y Letizia se encontraron en la graduación de sus hijas, Alexia y Leonor: las emotivas fotos del evento

Las heredera al trono de España y la segunda en sucesión de los Países Bajos, finalizaron con sus estudios de bachillerato este viernes en el UWC Atlantic College, un prestigioso internado que se ubica en Gales y que acogió durante este tiempo a los hijos de la realeza europea, como Alexia de Orange-Nassau y la Princesa Leonor de Asturias. En una ceremonia en la que las dos familias monárquicas se cruzaron y compartieron la entrega de diplomas, sus atuendos revolucionaron las redes y dieron de qué hablar.

Si bien es habitual que Máxima Zorreguieta deslumbre con estilos modernos y de diseñadores que en muchos casos no son tan famosos, en esta oportunidad fue la mismísima Alexia, su hija del medio, quien resaltó por su elección de vestuario. En el sitio oficial de los Orange, se publicaron una seguidilla de imágenes de ese día tan especial para la hermana de Amalia, la heredera al trono de los Países Bajos.

Máxima y Guillermo junto a su hija Alexia, quien posó con su diploma de Bachiller. Cabe destacar que esta es la única foto que difundió la Casa Real (Fuente: Instagram/@koninklijkhuis)

La Casa Real de Holanda anunció orgullosa en sus redes sociales: “La princesa Alexia completó los exámenes de Bachillerato Internacional en el United World College of the Atlantic. Hoy la escuela marca el final del período de exámenes con la tradicional celebración de la graduación. Los resultados de los exámenes se esperan para principios de julio”.

En la imagen se puede divisar que la joven Alexia lució un traje sastre de lino blanco de pantalón y saco, con una remera al tono ceñida a su cuerpo. Su cabello permaneció suelto y utilizó un incipiente maquillaje en su rostro. En cuanto a Máxima, la reina vistió una falda plisada en degradé marrón de Max Mara. Además, escogió una blusa en tono crema, un blazer color chocolate y sandalias del diseñador Gianvito Rossi. Por su parte, el rey Guillermo llevó un traje simple con una corbata estampada a lunares.

La Princesa Leonor posó junto a sus padres, Letizia y Felipe VI, y a la Infanta Sofía (Fuente: Instagram/@casarealdeespana)

Cabe destacar que tanto Máxima como su familia decidieron no protagonizar momentos muy despampanantes en el festejo especial de Alexia. A diferencia de la Casa Real de España, aquí solo fueron tres de los cinco integrantes del conjunto Orange. Amalia y Ariane no asistieron a la entrega del diploma de su hermana. Todo permaneció en una discreción absoluta, algo que no es tan común por parte de la argentina, quien suele hipnotizar a todos con su presencia en cada lugar que asiste.

Por otra parte, Flipe VI y Letizia Ortiz acudieron a la entrega del título de Leonor, quien integra la primera línea de sucesión en el trono después de su padre. La princesa de Asturias no finalizó allí sus estudios, sino que este es el comienzo de un largo proceso de preparación militar en los tres Ejércitos españoles. La heredera deberá prepararse en las Fuerzas Armadas de su país para cumplir con sus obligaciones, ya que en el momento en que asuma como monarca, tendrá el rol de como jefa de esa división.

La reina Letizia sacó una selfie y posó con una postura de su rostro muy llamativa (Fuente: Instagram/@casarealdeespana)

Además de sus padres, Leonor estuvo acompañada por su hermana la infanta Sofía, con quien es muy compinche y siempre se mostró unida a ella. En cuanto a su look, la princesa de Asturias utilizó un vestido de la marca asturiana Apparentia. Este mismo destacó por ser un blazer largo con escote en V, con seis botones y un cinturón para delinear su figura. No llevó consigo joyas y su pelo lo mantuvo suelto en todo momento. En cuanto a Letizia, otro de los íconos reales europeos junto a Máxima, se llevó todas las miradas con un outfit de traje blanco con un top de Zara en tono pastel y un par de zapatos morados.

Letizia tomó una selfie y enamoró a todos sus seguidores (Fuente: Instagram/@casarealdeespana)

A comparación de los Orange-Nassau, los Borbón-Anjou se mostraron más modernos y sueltos. Letizia se atrevió a capturar una selfie en donde posó con una mueca muy llamativa. Junto a esa foto que publicó más tarde la Casa Real de España, un texto descriptivo indico: “Los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, tras el acto de graduación de la princesa de Asturias en el UWC Atlantic College de Gales, la institución educativa donde ha completado sus estudios de Bachillerato Internacional”.

LA NACION