El motivo por el que Eugenio Derbez se reunió con la reina Letizia en Los Ángeles

Eugenio Derbez, uno de los actores mexicanos más reconocidos en el mundo del espectáculo, tuvo un encuentro con la reina Letizia de España, esposa del rey Felipe VI. Acompañado de su pareja, Alessandra Rosaldo, el también productor fue uno de los invitados especiales de un evento en Los Ángeles. Allí, se encontró con la monarca española y después compartió los detalles en redes sociales. Los fanáticos de inmediato se sorprendieron y cuestionaron la razón de este acercamiento.

El motivo del encuentro fue la inauguración del Instituto Cervantes en Estados Unidos, a la que acudieron diferentes celebridades y la reina consorte. “Era de suma importancia tener en esta ciudad, la segunda en el mundo en población hispanoparlante, un instituto para la promoción, difusión y enseñanza de nuestro idioma. Gracias infinitas @elvicano por este privilegio”, afirmó Rosaldo en su cuenta de Instagram.

Eugenio Derbez agradeció la invitación al evento que compartió junto con la reina Letizia @ederbez/Instagram

Por su parte, el protagonista de la cinta No se aceptan devoluciones también compartió un posteo con algunas imágenes de la reunión. Si bien no se trató de un diálogo personal, Derbez y Rosaldo pudieron intercambiar algunas palabras con Letizia. “Un verdadero honor haber sido invitados”, escribió el mexicano.

Las instantáneas evidenciaron que la inauguración priorizó la presencia de una selecta lista de artistas hispanos, entre ellas Kate del Castillo, quien durante su carrera ha levantado en numerosas oportunidades el estandarte de los latinos en Estados Unidos.

Kate del Castillo también estuvo invitada @ederbez/Instagram

La vuelta a la vida pública

El actor regresó a las alfombras rojas y los eventos públicos después de haber sufrido un accidente por demás complicado. En agosto pasado tuvo fracturas múltiples de un hombro, lo cual le impidió continuar con su carrera y sus actividades actorales.

El artista jugaba con un aparato de realidad virtual cuando se tropezó y cayó sobre su propio peso. A partir de ese momento se sometió a una serie de rigurosos procedimientos para recuperarse, como cirugías de reconstrucción y terapia de rehabilitación.

Los rumores sobre su estado de salud no cesaban, sobre todo en el territorio mexicano. En un primer momento, se dijo que Derbez nunca más podría mover el hombro como antes del accidente. No obstante, tanto él como su esposa Alessandra, se han mantenido herméticos respecto al tema y decidieron retomar sus actividades poco a poco.

Aunque la pareja anunció que el comediante estaría medio año en reposo y fuera de los reflectores, su nueva aparición demostró que hace todo por volver a su cotidianidad. Además de acudir a la inauguración del Instituto Cervantes en California, días atrás también se fue visto en la premier de la película Avatar: The Way Of Water. “Date night [cita nocturna] con mi novia Alessandra, después de meses de no salir”, publicó Derbez en sus redes sociales.

Eugenio Derbez volvió a un evento de cine después de su fractura de hombro @ederbez/Instagram

El actor solo había aparecido en algunos videos cortos desde el accidente que lo dejó en cama. Sus fanáticos enloquecieron cuando lo vieron casi recuperado en su totalidad en la inauguración y la función de cine.

