Modo avión on: el secreto para cargar tu celular más rápido cuando estás apurado

Activar el modo avión antes de enchufar el celular puede hacer que la batería se recargue más rápido de lo habitual. El truco se basa en un principio simple: al inhabilitar las señales y procesos en segundo plano, el dispositivo consume menos y aprovecha mejor la corriente entrante. Una estrategia ideal para cuando se necesita recargar en poco tiempo.

¿Qué es el modo avión y para qué sirve?

El modo avión, también conocido como flight mode, desactiva todas las conexiones inalámbricas del dispositivo, según explica el portal especializado Asurion, empresa dedicada a la protección y soporte técnico de equipos electrónicos.

El modo avión interrumpe Wi-Fi, Bluetooth y red móvil, reduciendo el consumo interno Freepick

Cuando esta función está activada, el teléfono deja de comunicarse con redes celulares, Wi-Fi y accesorios Bluetooth, lo que impide hacer llamadas, enviar mensajes o conectarse a internet. Aunque fue creado para evitar interferencias con los sistemas de navegación aérea, su uso se amplió: ayuda a ahorrar batería, reducir distracciones y mejorar el rendimiento general del teléfono.

¿Cómo influye el tipo de conexión en la velocidad de carga?

Un video de Smart Fox explica que no todos los métodos de carga funcionan igual. Cargar el teléfono con un cable USB conectado a una computadora “tarda significativamente más” que hacerlo directamente desde un enchufe. Lo mismo ocurre con las bases inalámbricas o los cargadores inductivos, que demandan más tiempo para alcanzar la batería completa.

Por eso, el método más efectivo todavía es usar el cargador tradicional conectado a una toma de corriente, donde el flujo de energía es constante y directo.

Al desactivar las conexiones inalámbricas, el teléfono aprovecha mejor la energía Freepick

¿Por qué el modo avión activado acelera la recarga?

Una vez conectado el teléfono, el segundo paso para optimizar la carga es activar el modo avión. Según el video de Smart Fox, esta función reduce el consumo interno: “Cuando el teléfono está en funcionamiento normal, también usa energía por todas las aplicaciones y procesos que corren en segundo plano. Al activar el modo avión, el consumo se reduce significativamente”. Con menos gasto simultáneo, la corriente se dirige por completo a la batería, lo que acorta el tiempo de carga.

El portal especializado HowStuffWorks explicó que el modo avión acelera la carga del celular porque el dispositivo deja de emitir y recibir señales de red y GPS, procesos que consumen energía incluso cuando el teléfono está en reposo. No obstante, el beneficio es limitado.

Según pruebas de CNET —un medio tecnológico estadounidense reconocido por sus análisis de hardware y software—, la diferencia en el tiempo de carga fue apenas de entre cuatro y once minutos en comparación con el modo normal.

Para quienes buscan una recarga aún más veloz, el consejo final de Smart Fox es apagar el dispositivo completamente. “El mejor truco, cuando tiene que ser realmente rápido, es simplemente apagar el teléfono. Así se logra una batería más llena antes de salir”, señala el video.

Apagar el dispositivo por completo es el método más rápido para una carga total Freepick

¿Qué advierten los usuarios de Apple sobre el modo avión?

En una publicación de 2022 en el foro oficial de Apple Support Community, algunos usuarios advirtieron sobre posibles efectos secundarios al cargar el iPhone en modo avión. Un participante señaló: “Desde que empecé a hacerlo, mi FaceTime no ha funcionado correctamente”.

Otro usuario respondió: “Si desconectas el teléfono de su conexión de datos, puede hacer que FaceTime se desregistre. Deja de usar el modo avión mientras cargas tu teléfono. Solo se carga unos diez minutos más rápido, así que para mí no vale la pena”.