Fue al baño y se encontró con la sorpresa más temible en el inodoro: “Ocupaba todo el espacio”

Michelle Reynolds, una mujer de Florida, disfrutaba del tiempo en su casa de dos plantas cuando sintió ganas de comer, así que bajó para buscar algo en su cocina, puso una bolsa de palomitas en el microondas y, mientras se hacían, tomó un momento para ir al baño. Al ver el inodoro, se llevó una gran impresión, la cola de un animal se asomaba y ella ni siquiera podía voltear a ver: “Abrí la puerta y me di la vuelta de prisa porque vi esa cosa y cerré enseguida”, explicó para el medio WSVN.

¿Qué era ese animal tan temible que no la dejó ir al baño? El invitado indeseado en su hogar era una iguana de un tamaño considerable.

La iguana no la dejó ir al baño en Florida Redes sociales

El reptil no logró salir del lugar por sus propios medios y Reynolds estaba decidida a no involucrarse, así que llamó a Iguana Lifestyles, un servicio que se encarga de retirar la fauna silvestre, para rescatar al animal. Harold Rondan acudió al llamado y, tras unos minutos, resguardó al animal, no sin antes tomar una fotografía para el recuerdo de esta experiencia que le causó tanto pánico a la protagonista.

Rondan declaró para el medio citado que tenía experiencia retirando iguanas en algunos hogares al sur de Florida y que esta era la segunda de la semana. La especie que Michelle encontró en su baño era una iguana negra y los machos de este tipo pueden alcanzar los 46 centímetros, sin contar el tamaño de sus colas.

“Ocupaba la mayor parte del retrete”, dijo Reynolds.

¿Por qué las iguanas invaden los baños?

Aunque no es una especie nativa, se cree que las iguanas llegaron a Florida como mascotas en 1960, pero sus dueños las liberaron y aumentaron su población. Por lo general no son peligrosas para los humanos, pero pueden transmitir enfermedades como la salmonela.

Otra experiencia al borde con inquilinos en los baños

Aún con el conocimiento de estas especies, la primera impresión tras encontrarlas en el baño puede ser de un auténtico terror. A finales del año pasado, otra mujer, Michelle Bennet, se volvió viral tras un encuentro que le causó estupor.

“Me levanté, me puse las gafas y encendí la luz, volví a bajar la tapa. Morí un montón de muertes en ese momento. Mi corazón latía demasiado rápido”, le contó a CBS Miami mientras le preguntaban por su encuentro con este intruso y su particular forma de ingresar a su baño, otra iguana negra que se coló en la intimidad.

Las iguanas en los inodoros son un fenómeno usual en Estados Unidos Muy

En este caso, que ocurrió en Hollywood, California, también se tuvo que recurrir al personal capacitado. Ella había intentado antes bajar la cadena del inodoro para ahuyentar al reptil y que éste se fuera por el drenaje, pero no tuvo éxito.

En California, también abundan las iguanas y, aunque son inofensivas, muchos las han catalogado como alimañas y las exterminan, sin la necesidad de un permiso específico. No obstante, hay compañías que se encargan de regresarlas a su hábitat para frenar la crueldad contra estas especies, que suelen disfrutar de los drenajes públicos y, de vez en cuando, hacer apariciones en las casas de los vecinos.