No es la infidelidad: la abogada de Emily Ratajkowski revela la razón N° 1 de los divorcios
Una letrada, que representa a figuras públicas y clientes de alto patrimonio, identificó el problema central que destruye los matrimonios modernos
- 4 minutos de lectura'
Jackie Combs, especialista en derecho familiar que brindó asesoría legal a la modelo y actriz Emily Ratajkowski durante su separación de Sebastian Bear-McClard en 2022, compartió su perspectiva sobre el factor determinante que lleva al quiebre matrimonial. Contrario a la creencia popular, asegura que la infidelidad no ocupa el primer lugar en cuanto a los motivos de divorcio.
La verdadera causa detrás de la mayoría de los divorcios, según una abogada de celebridades
En el ámbito de las separaciones maritales, existen múltiples percepciones sobre las causas que llevan a que una relación termine. Sin embargo, la abogada Combs, con ocho años de experiencia en derecho familiar y con una cartera de clientes que incluye figuras del entretenimiento y personas con alto patrimonio económico, afirma que la principal razón detrás de la disolución de los matrimonios es la falta de comunicación sostenida entre las partes.
“Creo que ahí radica el origen de muchos problemas”, aseguró en una entrevista con CNBC Make It. Por ello, la infidelidad no ocupa —según la letrada— el primer lugar entre las causas de separación.
Su trabajo la llevó a conocer aspectos íntimos de las vidas de sus clientes, lo que le permitió observar patrones comunes en las dinámicas de pareja. Según su experiencia, la mayoría de los conflictos se originan en dificultades para dialogar sobre temas fundamentales de la convivencia.
La comunicación como eje central en la estabilidad matrimonial
Para Combs, la raíz de los desacuerdos no suele ser un hecho aislado, sino la acumulación de dificultades en el diálogo cotidiano. La abogada explicó que los conflictos generalmente se presentan primero en temas relacionados con las finanzas. Esto puede incluir diferencias en hábitos de gasto, planificación de metas económicas o administración de ingresos.
“Tengo una relación muy íntima con mis clientes. Como su asesora legal, estoy en la intimidad de todos y en sus cuentas bancarias”, detalló.
Un ejemplo usual, según la abogada, surge cuando uno de los integrantes de la pareja realiza gastos diarios considerados innecesarios por el otro, como adquirir café fuera de casa en lugar de prepararlo. Aunque pueda parecer un asunto menor, si no se aborda de manera clara puede escalar y convertirse en una fuente de tensión constante.
Además del aspecto económico, la abogada destacó que la comunicación insuficiente afecta decisiones más amplias relacionadas con valores familiares, como la crianza de los hijos, la organización de la vida doméstica o la distribución del tiempo libre. Para muchas parejas, estos desacuerdos iniciales se acumulan hasta generar un distanciamiento emocional.
“Si puedes comunicarte, podrás superar cualquier adversidad”, aseguró Combs.
¿Qué dicen los estudios sobre las causas de divorcios más comunes?
Una investigación basada en entrevistas con personas divorciadas reveló que la falta de compromiso y la ausencia de comunicación efectiva se registran como los factores principales para explicar la ruptura de un matrimonio. De acuerdo con los datos del estudio, el 75% de los participantes señaló la falta de compromiso como razón principal, mientras que el 57,7% mencionó discusiones frecuentes.
La infidelidad sí aparece como causa, pero en un porcentaje menor al de la falta de compromiso y el conflicto continuo. Además, ciertos divorcios también están relacionados con situaciones como problemas financieros, abuso de sustancias o violencia doméstica, aunque en menor medida que las diferencias comunicacionales.
Otro aspecto considerado en las estadísticas es la duración del matrimonio antes de la separación. Datos de Pew Research Center señalan que cuatro de cada diez divorcios ocurren dentro de los primeros diez años de unión. Un 16% se produce antes del quinto año y un 24% entre los cinco y los nueve. Sin embargo, el 22% ocurre en uniones de más de 25 años, lo que indica que las rupturas también se presentan en relaciones de larga trayectoria.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se registran más de dos millones de matrimonios al año en EE.UU. y, en el mismo periodo, alrededor de 670 mil se divorcian.
La tasa de alianza es de 6,1 por cada 1000 habitantes, mientras que la tasa de ruptura es de 2,4. Estas cifras evidencian que una proporción considerable de parejas decide formalizar una separación en algún punto de su relación.
