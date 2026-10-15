Ollie Honderd, chef en Atlanta: “Nunca guardamos la albahaca en la nevera: empieza a morir y se pudre en pocas horas”

“Nunca guardamos la albahaca en la nevera. Empieza a morir y pudrirse en cuestión de horas”, advirtió Ollie Honderd, chef ejecutivo de Madeira Park, en Atlanta. El experto recomienda mantener esta hierba a temperatura ambiente para evitar que se deteriore rápidamente.

Consejo de chef: por qué no hay que refrigerar la albahaca

En un artículo de Food & Wine, Honderd explicó que la albahaca recién cosechada es especialmente sensible al frío. Cuando se coloca directamente en un recipiente dentro de la nevera, el cambio de temperatura puede generar condensación y acelerar su deterioro.

La albahaca fresca es uno de los alimentos que el chef Ollie Honderd recomienda mantener fuera de la nevera para evitar que se deteriore rápidamente Instagram @letolliecook

Para conservarla, el chef recomienda comprarla con los tallos intactos y colocarlos en un vaso o frasco con agua, a temperatura ambiente. Cubrir la hierba con una bolsa de plástico también puede ayudar a mantenerla en mejores condiciones.

Bananas, tomates y papas: qué alimentos conviene dejar fuera de la nevera

La refrigeración puede modificar la maduración, el sabor o la textura de distintos productos. Según los especialistas consultados por Food & Wine, estas son algunas de las alternativas para conservarlos frescos:

Bananas : Oliver Lange, chef ejecutivo corporativo de Next Door, en Nueva York, explica que las bajas temperaturas ralentizan la maduración y pueden ennegrecer la cáscara. Recomienda dejarlas sobre la mesada, lejos de las manzanas y los aguacates.

: Oliver Lange, chef ejecutivo corporativo de Next Door, en Nueva York, explica que las bajas temperaturas ralentizan la maduración y pueden ennegrecer la cáscara. Recomienda dejarlas sobre la mesada, lejos de las manzanas y los aguacates. Tomates : el frío puede atenuar su sabor y darles una textura harinosa. Conviene mantenerlos a temperatura ambiente mientras maduran.

: el frío puede atenuar su sabor y darles una textura harinosa. Conviene mantenerlos a temperatura ambiente mientras maduran. Aguacates : si todavía están verdes, es preferible dejarlos fuera de la nevera hasta que alcancen el punto de maduración deseado.

: si todavía están verdes, es preferible dejarlos fuera de la nevera hasta que alcancen el punto de maduración deseado. Papas : guardarlas en el frío puede transformar parte del almidón en azúcar, modificar su sabor y perjudicar su dorado durante la cocción. Lange aconseja conservarlas en un lugar oscuro, fresco y ventilado, separadas de las cebollas.

: guardarlas en el frío puede transformar parte del almidón en azúcar, modificar su sabor y perjudicar su dorado durante la cocción. Lange aconseja conservarlas en un lugar oscuro, fresco y ventilado, Pan : la nevera puede resecarlo y endurecerlo. Si no se va a consumir pronto, una alternativa es congelarlo bien envuelto.

: la nevera puede resecarlo y endurecerlo. Si no se va a consumir pronto, una alternativa es congelarlo bien envuelto. Cebollas enteras: se conservan mejor en un sitio seco, oscuro y ventilado. Una vez cortadas, deben refrigerarse en un recipiente hermético.

Beneficios de consumir albahaca - (@naturalezavertical)

Miel, café y aceite de oliva: cómo conservarlos, según los expertos

La miel puede cristalizar y endurecerse con el frío. David Guas, chef y propietario de Bayou Bakery, Coffee Bar & Eatery, en Virginia, recomienda mantenerla en la despensa para preservar su consistencia líquida.

La albahaca fresca puede deteriorarse en pocas horas si se guarda en la nevera (Fuente: Pexels)

En cuanto al café en grano, Matt Abdoo, cocinero ejecutivo y cofundador de Pig Beach BBQ, advierte que la humedad puede afectar su sabor. Para protegerlo, aconseja utilizar un recipiente opaco y hermético. Congelarlo también puede ayudar a conservarlo durante más tiempo si está correctamente envasado.

El aceite de oliva, por su parte, puede volverse turbio o solidificarse cuando se enfría. Lo más conveniente es guardarlo a temperatura ambiente, lejos de la luz directa y de las fuentes de calor.

De acuerdo con los expertos de Food & Wine, no todos los alimentos deben almacenarse de la misma manera. Las necesidades de conservación dependen del producto, de si está abierto o cortado y de las indicaciones de su envase, por lo que la recomendación es evaluar cada caso de manera particular, más allá de los consejos generales.