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Ollie Honderd, chef en Atlanta: “Nunca guardamos la albahaca en la nevera: empieza a morir y se pudre en pocas horas”

El experto detalló qué puede ocurrir cuando se refrigera este vegetal; cuáles son los alimentos que conviene conservar a temperatura ambiente

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La albahaca fresca puede deteriorarse en pocas horas si se guarda en la nevera, según advirtió el chef Ollie Honderd
La albahaca fresca puede deteriorarse en pocas horas si se guarda en la nevera, según advirtió el chef Ollie HonderdInstagram

Nunca guardamos la albahaca en la nevera. Empieza a morir y pudrirse en cuestión de horas”, advirtió Ollie Honderd, chef ejecutivo de Madeira Park, en Atlanta. El experto recomienda mantener esta hierba a temperatura ambiente para evitar que se deteriore rápidamente.

Consejo de chef: por qué no hay que refrigerar la albahaca

En un artículo de Food & Wine, Honderd explicó que la albahaca recién cosechada es especialmente sensible al frío. Cuando se coloca directamente en un recipiente dentro de la nevera, el cambio de temperatura puede generar condensación y acelerar su deterioro.

La albahaca fresca es uno de los alimentos que el chef Ollie Honderd recomienda mantener fuera de la nevera para evitar que se deteriore rápidamente
La albahaca fresca es uno de los alimentos que el chef Ollie Honderd recomienda mantener fuera de la nevera para evitar que se deteriore rápidamenteInstagram @letolliecook

Para conservarla, el chef recomienda comprarla con los tallos intactos y colocarlos en un vaso o frasco con agua, a temperatura ambiente. Cubrir la hierba con una bolsa de plástico también puede ayudar a mantenerla en mejores condiciones.

Bananas, tomates y papas: qué alimentos conviene dejar fuera de la nevera

La refrigeración puede modificar la maduración, el sabor o la textura de distintos productos. Según los especialistas consultados por Food & Wine, estas son algunas de las alternativas para conservarlos frescos:

  • Bananas: Oliver Lange, chef ejecutivo corporativo de Next Door, en Nueva York, explica que las bajas temperaturas ralentizan la maduración y pueden ennegrecer la cáscara. Recomienda dejarlas sobre la mesada, lejos de las manzanas y los aguacates.
  • Tomates: el frío puede atenuar su sabor y darles una textura harinosa. Conviene mantenerlos a temperatura ambiente mientras maduran.
  • Aguacates: si todavía están verdes, es preferible dejarlos fuera de la nevera hasta que alcancen el punto de maduración deseado.
  • Papas: guardarlas en el frío puede transformar parte del almidón en azúcar, modificar su sabor y perjudicar su dorado durante la cocción. Lange aconseja conservarlas en un lugar oscuro, fresco y ventilado, separadas de las cebollas.
  • Pan: la nevera puede resecarlo y endurecerlo. Si no se va a consumir pronto, una alternativa es congelarlo bien envuelto.
  • Cebollas enteras: se conservan mejor en un sitio seco, oscuro y ventilado. Una vez cortadas, deben refrigerarse en un recipiente hermético.
Beneficios de consumir albahaca - (@naturalezavertical)
Beneficios de consumir albahaca - (@naturalezavertical)

Miel, café y aceite de oliva: cómo conservarlos, según los expertos

La miel puede cristalizar y endurecerse con el frío. David Guas, chef y propietario de Bayou Bakery, Coffee Bar & Eatery, en Virginia, recomienda mantenerla en la despensa para preservar su consistencia líquida.

La albahaca fresca puede deteriorarse en pocas horas si se guarda en la nevera
La albahaca fresca puede deteriorarse en pocas horas si se guarda en la nevera(Fuente: Pexels)

En cuanto al café en grano, Matt Abdoo, cocinero ejecutivo y cofundador de Pig Beach BBQ, advierte que la humedad puede afectar su sabor. Para protegerlo, aconseja utilizar un recipiente opaco y hermético. Congelarlo también puede ayudar a conservarlo durante más tiempo si está correctamente envasado.

El aceite de oliva, por su parte, puede volverse turbio o solidificarse cuando se enfría. Lo más conveniente es guardarlo a temperatura ambiente, lejos de la luz directa y de las fuentes de calor.

De acuerdo con los expertos de Food & Wine, no todos los alimentos deben almacenarse de la misma manera. Las necesidades de conservación dependen del producto, de si está abierto o cortado y de las indicaciones de su envase, por lo que la recomendación es evaluar cada caso de manera particular, más allá de los consejos generales.

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