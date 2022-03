Publicó un video en TikTok y el comentario de un seguidor le salvó la vida: “Me di cuenta de la gravedad”

Lo que iba a ser una simple publicación de un video en la plataforma TikTok, derivó en una alerta que terminó en una cirugía. En diciembre de 2019, Alex Grisworld, junto a su pareja, postearon un clip donde se veía por dos segundos su espalda. Hasta ahí, algo normal e intrascendente. Pero, las reacciones al posteo terminaron avisando al usuario de que algo no andaba bien con su piel.

En su cuerpo se visibilizabas dos lunares con un aspecto que llamó la atención de sus seguidores. Dos usuarios, desconocidos por Alex, le remarcaron enfáticamente su urgente revisión del mismo ya que podía traerle consecuencias negativas en el futuro.

Al principio, el joven de 25 años, tomó el asunto a la ligera y no se mostró convencido de acudir a un dermatólogo. Finalmente, a modo de consulta, se acercó a un profesional y el diagnóstico lo sorprendió. En su piel tenía una posible amenaza de cáncer, lo que requería una intervención quirúrgica.

La historia de Alex Grisworld, que alertado por sus seguidores, se extirpó dos lunares malignos

Para sorpresa de Alex, el médico, especialista en pieles, le aseguró que ese llamado de atención que recibió en su red social le salvó la vida. “Si hubiera continuado viendo mi lunar como algo de lo que no debía preocuparme, no estoy seguro de cómo habría terminado toda la situación”, manifestó.

En aquel entonces, el oriundo de Nueva York tenía menos de 100.000 seguidores en su canal y no tenía tanta interacción en su inbox. Pero, la persistencia de parte de estos cibernautas, con experiencias similares en estos casos, lo hizo reflexionar: “Durante algunas semanas, casi no seguí el consejo porque realmente no pensé que sería un problema”.

Sobre el procedimiento que se llevó a cabo, el prequirúrgico constó de dos etapas. La primera fue extirpar los dos lunares que eran los principales focos de peligro y posteriormente, retirar la piel que estaba alrededor de la lesión para reducir aún más el riesgo de que se expanda la enfermedad.

“Me quitaron más piel porque tenía mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel, lo que me dejó con una cicatriz permanente de dos pulgadas (cinco centímetros) de largo en la espalda. Antes que me extirparan el premelanoma me sentí normal con todo el asunto”, y agregó: “Cuando terminé el procedimiento, mi dermatólogo me dijo que mi vida estaba potencialmente salvada, ahí me di cuenta de la gravedad de la situación”.

La cicatriz del TikToker tras extirparle los dos lunares malignos Fuente: SWNS

A propósito de lo sucedido, Alex cree que su experiencia animará a otras personas a realizarse chequeos diarios. Además de realzar la función social que tienen las redes sociales para ayudar y concientizar a otras personas que están en línea.

“La reacción ha sido abrumadoramente positiva. A menudo recibo mensajes de personas que se inspiraron para ir a su dermatólogo debido a mi video. He aprendido que es muy importante cuidar tu cuerpo y buscar cualquier ayuda que creas que puedas necesitar. Quiero recordar que las personas son buenas y que quieren ayudar a los demás; Internet es solo otra herramienta para hacerlo posible”, remarcó.