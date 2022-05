Puso un aviso de trabajo con una repudiable condición y en las redes lo liquidaron

Un tatuador, del cual se desconoce su identidad, publicó un anuncio de trabajo en la plataforma Facebook y varios postulantes se interesaron en saber en qué consistía esta oferta laboral. Una chica, que prefirió mantenerse en el anonimato, consultó sobre las condiciones y recibió una respuesta inesperada. El diálogo entre ambos quedó registrado en una captura de pantalla que se viralizó y tuvo diversos puntos de vista en las redes sociales.

“Hola, buenas tardes. ¿Me podés dar información sobre la vacante?”, comenzó la mujer, con la esperanza de obtener detalles sobre el ofrecimiento laboral y arrancar con un proceso que, en el plano formal, abarca entrevistas y procesos psicotécnicos para el futuro empleado. Del otro lado de la pantalla, la respuesta comenzó de la siguiente manera: “Es una vacante para trabajar de asistente en estudio y tienda de tatuajes, de lunes a viernes de 9 a 16, ganando 3000 pesos semanales”. En las redes muchos presumieron que, por el monto, no se trataba de una oferta en la Argentina.

Hasta ese momento, no se vislumbraba ningún detalle que llame la atención. Simplemente se trataba de una simple propuesta de trabajo con su respectiva remuneración. En continuado, el tatuador mostró sus verdaderas intenciones, le redobló la apuesta y aprovechó la desesperación del otro lado para así poder cambiar completamente el foco de la cuestión, y agregarle un adicional que no estaba contemplado: “Se realizan actividades sencillas de atención a clientes, asistentes de tatuadores y complacernos íntimamente”. No conforme con la doble intención del mensaje, argumentó sobre su ofrecimiento: “Además tenés derecho a tatuajes completamente gratis”.

La propuesta polémica de trabajo que se viralizó en las redes sociales

Al intentar aprovecharse de la situación, la mujer rechazó inmediatamente el ofrecimiento y publicó la foto del chat en la página Reddit donde las repercusiones fueron muy variadas, con opiniones a favor y en contra. Un usuario de nombre Michael tomó postura de manera irónica, con la persona que publicó el anuncio: “Piden hombres sinceros y cuando se topan con uno, se enojan”, seguido de un emoji de la cara sonriente.

En cambio, otros usuarios prefirieron adoptar una postura más inflexible y se solidarizaron con la chica, que quedó indefensa en una posición de acoso ante quien iba a ser su futuro jefe: “La clase de bestia sexualmente desesperada que hay que ser para salir con esto”; “¿Y si ella le cobra además del trabajo de asistente el de trabajadora sexual? Además de un asco de tipo, es un re chanta”; “Es un miserable”, relataron, con indignación por el trato abusivo que demostró.

El boom del Internet y las redes contribuyeron a que las personas se adapten a una nueva forma de búsqueda de empleo. El currículum en versión papel quedó postergado a la versión digital del mismo. Las plataformas de reclutamiento publican anuncios, con el objetivo de encontrar a una persona que se adapte a ciertos lineamientos del empleo solicitado. Mediante entrevistas -que se vieron modificadas, en gran parte, a ser mediante vías digitales y no presenciales por una cuestión sanitaria- son el paso previo e inductivo para empezar a formar parte de un nuevo recorrido en el mundo laboral.