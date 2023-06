Rescataron a un perro abandonado, le sacaron más de 2 kilos en pelaje sucio y pudieron reconocer su raza

escuchar

Un perro anciano que fue encontrado por los oficiales de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSCPA) en un estado “impactante” ahora está completamente irreconocible después de que le afeitaran dos kilos de pelaje completamente enmarañado.

El animal, que se llama Larry y que se cree que tiene trece años, había sufrido meses de abandono después de que lo dejaran en Crewe, una población cercana a Liverpool, en el Reino Unido. Su pelo estaba tan descontrolado que apenas podía moverse ni tampoco ver. Larry fue encontrado por la RSCPA cubierto en excrementos y orina, que habían formado rastas gruesas y endurecidas alrededor de la cabeza, la cola y las patas.

Los oficiales de la organización rescatista no pudieron reconocer la raza del perro sino hasta después de que le quitaran el pelaje

El estado del perro era tan deplorable que ni siquiera pudieron reconocer su raza hasta después de cortarle el pelo y bañarlo. Según la RSCPA, ahora se sabe que es un caniche cruza con maltés.

Después de rescatar a Larry y descubrir que no tenía un microchip, los oficiales de la RSPCA transfirieron al perro anciano al Greater Manchester Animal Hospital de la organización benéfica de bienestar animal en Salford, para que los veterinarios pudieran brindarle la atención que se merecía y, lo más importante, comenzar a afeitarse su pelaje. Una vez que terminaron su trabajo, los veterinarios revelaron que habían afeitado casi dos kilos de pelo Larry.

A Larry le cortaron dos kilos de pelaje

La gerente del centro RSCPA, Kay Hawthorn, quien actualmente está acogiendo a Larry, dijo que se le ha dado “una nueva oportunidad de vida”: “Debajo de los enormes mechones de pelo enmarañado, ha surgido un perro dulce y gentil al que se le ha dado una nueva oportunidad de vida”, explicó.

“Estaba luchando para moverse correctamente y debe haber sido muy incómodo para él, pero ahora está disfrutando de correr de nuevo, algo que probablemente no haya podido hacer durante mucho tiempo, y dada su avanzada edad, es sorprendentemente alegre”.

Larry ahora puede correr

Si bien el “sorprendentemente vivaz” Larry ahora puede estar disfrutando de una segunda oportunidad de vivir una vida digna, la RSPCA todavía tiene la intención de investigar su caso, ya que creen que fue abandonado o “dejado deliberadamente en la calle”.

La inspectora de la RSPCA, Louise Showering, dijo que Larry estaba en una condición “espantosa” y agregó: “Su pelaje parecía un montón de trapos viejos y sucios y es probable que lo hayan descuidado durante un período prolongado de tiempo”.

LA NACION