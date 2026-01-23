Ruta a Uruguay en auto: qué documentación necesito para ir desde la Argentina

Viajar a Uruguay en auto es, para muchos argentinos, la opción más práctica y familiar para disfrutar del verano.

La cercanía y la similitud cultural hacen que los puentes internacionales de Gualeguaychú, Colón y Concordia se conviertan en los puntos de mayor movimiento durante el mes de enero. Sin embargo, la facilidad del trayecto no debe traducirse en un exceso de confianza respecto a los trámites administrativos.

Uruguay es un destino muy elegido por los argentinos en el verano Pascual Paolucci - Gentileza Museo Taller Casapueblo

Conocer las reglas antes de llegar a la cabina de Migraciones no solo agiliza el trámite, sino que evita situaciones de estrés que podrían retrasar el inicio de las vacaciones.

A continuación, todo lo que hay que saber para viajar a Uruguay desde Argentina:

1 Documentación obligatoria para circular

Para ingresar y circular por territorio uruguayo siendo argentino, es fundamental contar con los documentos originales en excelente estado.

Las autoridades no aceptan versiones digitales de aplicaciones móviles ni constancias de documentos en trámite:

DNI o Pasaporte vigente.

Licencia de conducir argentina vigente y habilitante para el tipo de vehículo.

vigente y habilitante para el tipo de vehículo. Cédula verde o cédula azul si el conductor no es el titular.

o si el conductor no es el titular. Documentación de menores : si se viaja con hijos, se debe presentar la partida de nacimiento o libreta de familia. Si el menor viaja con solo uno de sus padres, es indispensable la autorización legalizada ante escribano público.

si se viaja con hijos, se debe presentar la partida de nacimiento o libreta de familia. Si el menor viaja con solo uno de sus padres, es indispensable la autorización legalizada ante escribano público. Seguro del automotor con cobertura internacional, donde Uruguay figure de forma explícita.

2 Papeles del auto y requisitos del vehículo

El vehículo debe cumplir con normativas de seguridad que son fiscalizadas tanto en la aduana como en las rutas nacionales uruguayas por la Policía Caminera.

Es indispensable contar con:

Dominio en los cristales y Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día

Comprobante de patente al día.

Balizas portátiles.

Chaleco reflectivo.

Matafuego vigente y correctamente sujeto.

Lo que hay que llevar en el auto para presentar a las autoridades uruguayas Mauro V. Rizzi - LA NACIÓN

Un punto a considerar es que aunque no siempre se exigen, contar con estos elementos evita sanciones ante cualquier control de rutina.

3 El sistema de peajes y velocidades

Uruguay completó la transición hacia un sistema de peajes totalmente automático.

En 2026, ya no se acepta dinero en efectivo en ninguna cabina de las rutas nacionales, lo que obliga al turista a estar integrado al sistema de Telepeaje.

Los viajeros deben gestionar el “Pase Turista” de forma online antes de cruzar la frontera o adquirir el sticker de Telepeaje en los puestos de atención fronterizos.

Respecto a las velocidades, los controles mediante radares fijos son constantes y muy precisos:

Zonas urbanas: 45 o 60 km/h.

45 o 60 km/h. Rutas y autopistas: 90 y 110 km/h.

4 Normas de tránsito que hay que respetar

Alcohol cero: está terminantemente prohibido conducir con cualquier nivel de alcohol en sangre.

está terminantemente prohibido conducir con cualquier nivel de alcohol en sangre. Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.

para todos los ocupantes del vehículo. Luces bajas obligatorias en rutas y autopistas, incluso durante el día y sin excepción.

en rutas y autopistas, incluso durante el día y sin excepción. Prioridad absoluta al peatón , especialmente en cruces marcados y señalizados.

, especialmente en cruces marcados y señalizados. Prohibición de usar el celular al volante y el ingreso de productos de origen vegetal o animal. Esto incluye frutas, verduras, carnes crudas y lácteos artesanales.

Consejos prácticos para manejar en Uruguay

Gestionar el Telepeaje con antelación: evitar tener que detenerse en redes de cobranza durante el viaje.

evitar tener que detenerse en redes de cobranza durante el viaje. Respetar la prioridad de paso: en las rotondas y encrucijadas, la normativa uruguaya suele ser muy estricta con la prioridad de quien ya circula.

en las rotondas y encrucijadas, la normativa uruguaya suele ser muy estricta con la prioridad de quien ya circula. Prever los horarios de cruce: durante el recambio de quincena en enero, los puentes internacionales pueden presentar demoras. Es recomendable viajar en horarios nocturnos o de madrugada.

Las recomendaciones importantes para manejar en Uruguay

Manejar en Uruguay es una experiencia sumamente placentera si se cuenta con la documentación adecuada y se respetan las reglas de convivencia. Informarse previamente sobre las franquicias aduaneras y los requisitos viales permite que el trayecto sea simplemente el prólogo de un descanso inolvidable.

Una conducción responsable y atenta a las señales locales es la mejor garantía para recorrer el país vecino sin inconvenientes y disfrutar plenamente de sus paisajes costeros.