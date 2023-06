Salvó a un murciélago bebé, pero no cumplió con las reglas para protegerse de cualquier enfermedad

escuchar

La usuaria de Twitter @chicledenaranja se ha hecho viral luego de publicar un hilo en el que queda evidenciado su profundo amor por los animales, donde relató la situación que le tocó vivir con “Moco”, un pequeño murciélago que quedó atrapado en su casa.

La joven explicó que la cría se cayó del tejado de su casa en la noche del martes y parecía que tenía las horas contadas, por lo que decidió alimentarlo y abrigarlo dentro de su hogar para que lograra sobrevivir.

El murciélago bebé cayó del tejado de la casa de la protagonista de la historia

En varios tweets, la usuaria publicó el minuto a minuto de la situación del murciélago bebé, en el que aseguraba que no estaba segura si sobreviviría, pero que “por lo menos ya está comido y calentito”.

Sin saber demasiado del tema, la joven se comunicó con el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), una organización sin fines de lucro que tiene como fin ayudar a los animales silvestres que se encuentran en mal estado.

Desde dicho organismo le aconsejaron que dejara al murciélago afuera para que lo recogiera la madre murciélago, pero la tuitera no estuvo de acuerdo: “Lo único que me han dicho es que si en una hora no lo ha cogido que lo meta dentro. Pero en una hora ese bichillo se ha muerto de frío”.

No obstante, la usuaria decidió seguir las recomendaciones de los especialistas y sacó al animalito afuera de su casa: “Lo estoy pasando mal habiéndole dejado fuera a ver si la madre lo recoge, pero es lo que me ha dicho GREFA que haga”.

Una hora más tarde, la chica actualizó el hilo de Twitter y aseguró que la madre del animal bebé nunca lo recogió, por lo que volvió a ingresarlo a su hogar: “La madre no ha venido, así que estoy calentándole otra vez la botella para dejarlo que entre bien en calor”.

Pese al enorme cariño que le tomó a Moco, la joven entendió que la mejor opción era que estuviera a cargo de los especialistas, por lo que decidió llevarlo a GREFA: “Aún me quedan unas horas con él y ya le echo de menos”.

“Estoy yendo a clase y me llevo a Moco conmigo para tenerlo controlado. Al salir lo llevaré a GREFA para que se encarguen ellos, que sí que saben lo que hacen”, añadió en otro tweet explicando que ya le quedaba poco tiempo con él.

Sin embargo, debido a la prisa de querer ayudarlo, la usuaria de Twitter aseguró que se dejó llevar por las emociones y no midió el hecho de que estaba tomando con sus manos a un animal silvestre que, pese a ser pequeño, podía portarle alguna enfermedad.

“No debería haber agarrado a Moco sin guantes. Por muy chiquito que sea, no deja de ser un animal silvestre portador de enfermedades”, admitió. Rápidamente, se puso en contacto con los especialistas para ver si debía colocarse alguna vacuna para evitar complicaciones.

Finalmente, la joven asistió a la organización sin fines de lucro para dejar a la cría de murciélago, donde lo metieron en una incubadora junto a otros animales de su misma especie, mostrándose muy orgullosa de poder haber ayudado a este animalito.

LA NACION