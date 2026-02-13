Samsung ofrece hasta US$900 en crédito para el nuevo Galaxy S26 si se cumplen estos requisitos

Samsung confirmó la fecha oficial del lanzamiento de su nuevo Galaxy S26, además de compartir las promociones, créditos y descuentos que ofrecerá para todos los clientes que realicen su registro y ordenen de forma anticipada. La marca aún no ha revelado todos los detalles técnicos ni estéticos del teléfono inteligente.

Cuáles son los requisitos para el crédito en el Galaxy S26

Samsung abrió la reserva anticipada de la nueva serie Galaxy S26 y ofrece incentivos atractivos a quienes cumplan con los requisitos, se registren y compren el celular apenas salga a la venta.

El crédito de US$900 está ligado al programa trade-in, que consiste en el intercambio de dispositivos viejos que puede darse al preordenar y comprar un S26, de acuerdo con la propia marca.

Samsung revelará los detalles estéticos y técnicos del Galaxy S26 hasta su lanzamiento el 26 de febrero (Pexels/Rubaitul Azad)

La oferta está disponible por tiempo limitado y aplica para el dispositivo Galaxy más reciente, a través de la aplicación Shop Samsung, se detalla en el sitio web de la compañía.

También se ofrecen otro tipo de bonos menores y concursos con premios de miles de dólares.

“Reserva para obtener un crédito Samsung de US$30 durante el pedido anticipado, hasta US$900 de ahorro adicional y la oportunidad de ganar US$5000 para usar en la tienda”, se lee en la promoción.

El lanzamiento del Samsung Galaxy S26 tendrá lugar el jueves 26 de febrero de este año. El registro para reservar ya se encuentra disponible y solicita datos personales como nombre completo, correo electrónico y número de teléfono.

Cómo funciona el programa trade-in de Samsung

Para poder participar en el crédito de US$900 en la compra del nuevo Galaxy S26 se necesita de un dispositivo móvil elegible para el intercambio, de acuerdo con Samsung.

Además de los créditos por prerregistro y el intercambio de dispositivos, Samsung realizará un sorteo de US$5000 (Pexels/Imad Clicks)

Además, el programa explica que solo aplica para productos Samsung nuevos comprados en línea a través del sitio web oficial o la aplicación móvil.

Para determinar si un teléfono celular es o no elegible, se debe visitar la página de la compañía, donde podrá verse el valor de intercambio del dispositivo seleccionado. El mismo estará vigente siempre que el envío del producto se realice dentro de los 15 días posteriores a la recepción del nuevo móvil.

Requisitos para obtener el crédito

Dentro de los requisitos de elegibilidad generales se encuentra lo siguiente:

Si el dispositivo de intercambio es un par de auriculares , deben ser completamente funcionales.

, deben ser completamente funcionales. El teléfono debe encenderse, mantener una carga y no apagarse inesperadamente.

Tener una pantalla que funcione sin puntos negros ni pixelación de ningún tipo.

No debe tener roturas ni grietas, ni otros defectos que vayan más allá del uso y desgaste normal.

Sin múltiples rayones, abolladuras o golpes; evidencia de daño por agua; o puertos de carga corroídos, SIM o contactos de terminales de batería.

No debe tener la batería dañada ni hinchada.

La persona que realiza el intercambio debe ser la propietaria del dispositivo (no aplica para celulares arrendados).

Los dispositivos intercambiables deben estar en buen estado y cumplir con una estricta lista de requisitos (Pexels/Imad Clicks)

El bloqueo de reactivación, la protección de restablecimiento de fábrica de Google o cualquier otro software de bloqueo antirrobo deben estar deshabilitados.

Restablecer de fábrica y eliminar la información personal del dispositivo.

El dispositivo debe estar etiquetado con un número de identificación de la FCC para demostrar que está certificado para su uso en Estados Unidos.

El puerto de carga debe estar en pleno funcionamiento, incluida la transferencia de datos.

Si el dispositivo incluye S Pen, deberá ser completamente funcional y enviarse junto con el celular.

Solo es posible intercambiar un dispositivo por producto nuevo comprado y el valor del móvil de intercambio será definido por la misma compañía.