San Patricio: qué promociones hay en los bares porteños

Cada 17 de marzo se conmemora el Día de San Patricio, la histórica celebración en honor al patrono de Irlanda. Y en Buenos Aires hay una agenda cargada de actividades culturales y propuestas comerciales. Dentro de las ofertas de este año, decenas de bares de la Ciudad ofrecerán descuentos y hasta 2x1 en cervezas en distintos días de la semana para conmemorar a esta tradición.

Como todos los años, la oferta gastronómica y recreativa ganó protagonismo desde el fin de semana pasado y se extenderá por siete días, con promociones y acciones especiales en bares y restaurantes.

Habrá promociones de 2x1 en cervezas para festejar esta tradición (Foto: Freepik)

Down Town Matías: 2x1 y sorpresas

Del jueves 12 al martes 17 de marzo, el pub de inspiración irlandesa de Belgrano R celebrará la Semana de San Patricio con seis días de música, gastronomía, feria temática y actividades especiales.

Habrá promociones en cervezas y platos irlandeses, una dinámica de 2x1 sorpresa en bebidas durante el fin de semana, una experiencia artística de Paint & Drink el lunes 16 y una jornada central el martes 17, con gaitero, maquillaje temático y banda en vivo. Durante toda la semana también se hará una búsqueda de tréboles escondidos con códigos QR dentro del local, con sorteo final el 18 de marzo. La entrada será libre y gratuita.

¿Dónde? Echeverría 3195, Belgrano R. Horario: desde las 19.

PIBÄ: 2x1 en cervezas y fiesta de lanzamiento de nuevo estilo

El martes 17 de marzo celebrará San Patricio con una promoción de 2x1 en sus cervezas en todos sus locales de la Argentina y con una fiesta especial en su sede de La Recova, en Buenos Aires, desde las 18. La jornada incluirá DJ, banda en vivo y karaoke, en una fecha que además servirá como marco para el lanzamiento de su nueva lager artesanal, una cerveza rubia, cristalina, de 4,3% de alcohol, perfil limpio y refrescante, con notas suaves de malta y maíz y un toque cítrico y frutal aportado por los lúpulos.

¿Dónde? Cerrito 1541, Retiro.

Desarmadero Bar y Session: promociones y cervezas irlandesas

Desde las 18 ofrecerán vaso coleccionable de edición limitada, cerveza a elección a precio promocional, recarga a precio único, una selección especial de cervezas irlandesas y música celta en vivo.

¿Dónde? Gorriti 4295 y Gorriti 4300, Palermo.

El Día de San Patricio reúne a los amantes de la cerveza (Unsplash)

The Kilkenny celebra con bandas en vivo

El histórico Irish Pub volverá a ser uno de los epicentros del festejo porteño con una jornada especial desde las 16 del martes 17 de marzo. La propuesta incluirá bandas en vivo de música celta y folk, como Aires Bastardos y Raise My Kilt, shows itinerantes entre el público, recreacionistas, cosplayers temáticos y stands de maquillaje artístico, pintura y glitter para acompañar la celebración. Con más de 28 años de historia, el pub presentará una noche de entrada libre y gratuita pensada para recrear el espíritu de St. Patrick’s Day en la ciudad.

¿Dónde? Marcelo T. de Alvear 399, CABA.

Pasillito: las especiales y combos de fish & chips

Sumará latas de dry stout entre $5500 y $7000, combo de fish & chips con stout por $23.000 y opciones con Jameson, tanto en shot como en cóctel, a $11.500.

¿Dónde? Gorriti 4391, Palermo.

Strange Brewing: pintas y combos en promoción

Desde las 18, la cervecería celebrará San Patricio en su sede de Chacarita con pintas a precio especial y combos de cerveza con cheeseburger. Además, quienes se llamen Patricio o Patricia y puedan acreditarlo recibirán una copa gratis de una West Coast IPA de perfil frutado y floral, con amargor marcado y cuerpo medio.

¿Dónde? Concepción Arenal 4768, Chacarita.

Bruce Grill Station: 2x1 en cervezas

El martes 17 de marzo, este bar-restaurante de Parque Leloir se sumará a los festejos de San Patricio con una promo de 2x1 en cervezas durante toda la jornada. La propuesta incluirá distintas variedades, desde opciones rubias y rojas hasta estilos pilsener, IPA, trigo y lager, en una invitación pensada para brindar al estilo irlandés, pero en un espacio de estética rústica inspirado en el Lejano Oeste.

¿Dónde? Martín Fierro 3246, Parque Leloir.

Malcriado: 2x1 en cervezas seleccionadas

Para celebrar San Patricio, este restaurante y wine bar ofrecerá el martes 17 una promoción de 2x1 en cervezas seleccionadas durante toda la jornada. La propuesta abarcará alternativas tiradas, en botella, sin alcohol y en lata, con estilos rubios, negros, rojos e IPA, ideales para acompañar la cocina del lugar. La experiencia se completa con una carta enfocada en carnes al quebracho, platos al horno de barro y preparaciones al disco de arado.

¿Dónde? Martín Fierro 3290, Parque Leloir; Ramal Pilar km 36,5, Tortugas Open Mall.

Almirante Dönn: cervezas y platos sin gluten

Del jueves 19 al domingo 22 de marzo presentará una edición especial en su bar de fábrica, con una versión nitrogenada de la Rosales Irish Red y una Green Blonde Ale, una edición verde de su clásica Bouchard. La propuesta gastronómica incluirá además un Irish Stew Focaccia, con carne o cordero desmechado cocido con cerveza negra, desarrollado junto al restaurante de ahumados sin gluten Il Mandorla e inspirado en el tradicional guiso irlandés. Toda la propuesta será 100% libre de gluten, con cervezas elaboradas sin trigo ni cebada y un proceso que evita la contaminación cruzada.

¿Dónde? Sarmiento 3263, Almagro. Horarios del bar: viernes y sábados, de 18 a 00.