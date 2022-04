Doctor Strange: la escena de Wanda en el nuevo trailer de la película que generó furor en las redes

La expectativa por Doctor Strange en el multiverso de la locura es cada vez más alta. Los fanáticos saben que todavía falta un mes para el ansiado estreno, que tiene como fecha el próximo 5 de mayo. Mientras tanto, para amenizar la espera apareció en la redes sociales de Marvel un nuevo trailer de la película con algunos detalles que causaron furor.

El film dirigido por Sam Reimi reúne al doctor Stephen Strange, personaje que interpreta Benedict Cumberbatch, con Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), algo que ya se había adelantado en el final de Wandavision.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura - Sueño (Trailer Oficial)

Forzado a lidiar con las consecuencias de sus acciones en Spider Man: sin camino a casa, ahora el hechicero deberá hacerse cargo de su decisión de “profanar la realidad”, como le explica el misterioso Mordo (Chiwetel Ejiofor) en el primer trailer de la película, que fue estrenado durante el Super Bowl.

En el nuevo avance que salió este miércoles, titulado Sueño, no faltan las sorpresas. De hecho, se confirma el retorno de dos personajes que ya habían aparecido en la película Bruja Escarlata y en Visión (WandaVision), la serie de Disney+.

“Estuve soñando todas las noches el mismo sueño”, dice Doctor Strange. “Cada mañana he tenido la misma pesadilla”, afirma Wanda Maximoff, mientras sus voces se funden en una, un detalle que maravilló a los fanáticos. Ahí es cuando la superheroína se acerca a sus dos hijos, Tommy y Billy, y se arrodilla para abrazarlos. Sin embargo, en ese instante, todo se vuelve difuso y Wanda aparece en otra realidad, lo que invita a pensar que el reencuentro fue parte de una ilusión.

“El reencuentro más esperado. Billy y Tommy, los hijos de Wanda, juntos en el nuevo avance de Doctor Strange”, escribió una cuenta de Twitter especializada en el universo Marvel que publicó una captura de escena.

Billy y Tommy, los hijos de Wanda, juntos en el nuevo avance de Doctor Strange (Foto: Twitter)

La aparición de un personaje tan querido por el público como es el que encarna la actriz Elizabeth Chase Olsen, hermana menor de las famosas gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, provocó todo tipo de reacciones y comentarios en las redes sociales.

Como no podía ser de otra manera, no tardaron en aparecer los memes sobre la inclusión de la Bruja Escarlata y de sus hijos en la esperada película de Marvel. “Wanda amor de mi vida, a un mes de verte”, escribió una usuaria que cuenta los días que faltan para el estreno. También adjuntó una divertida imagen de Pixar intervenida con referencias a su superheroína favorita.

La reacción de los usuarios a la aparición de Wanda en el nuevo trailer de Doctor Strange (Foto: Twitter)

“Quiero que Wanda me destroce la poca estabilidad emocional que me queda”, sostuvo otra tuitera que no supo cómo tomarse el asunto a la ligera. Para graficarlo, sumó una foto de Emily Dickinson (Hailee Steinfeld), de la serie Dickinson, gritando.

La reacción de los usuarios a la aparición de Wanda en el nuevo trailer de Doctor Strange (Foto: Twitter)

“Wanda lo perdió todo, luego lo recuperó para después perderlo otra vez... Reina, merecés el mundo y lo que quieras, matá a quien sea, te vamos a justificar”, escribió un fanático dispuesto a perdonarle todo a su ídola. También publicó las imágenes de Wanda con sus hijos y lo que ocurre inmediatamente después, en una suerte de realidad paralela.

La reacción de los usuarios a la aparición de Wanda en el nuevo trailer de Doctor Strange (Foto: Twitter)

“El cambio de voz de Strange a Wanda, por Dios, al final me voy a morir en la sala”, sostuvo otra usuaria impactada por el nuevo trailer de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Para verla en el cine tendrá que esperar un mes más.