Se incendió un bar “embrujado” en Reino Unido y los vecinos registraron figuras aterradoras en el humo

El incendio de uno de los pubs más espeluznantes del Reino Unido alertó a un sinnúmero de personas y no por la agresividad de las llamas sino porque muchos vecinos afirmaron ver rostros demoníacos en el humo. Se trata de The Leopard, un bar abandonado en el pueblo de Burslem, en Staffordshire, el cual tiene tanta fama de terrorífico que ya formó parte de Most Haunted, un reality de hace dos décadas donde expertos en actividad paranormal documentaron este tipo de manifestaciones.

Además del programa de televisión, Helen Lawson, conocida en Inglaterra por ser una famosa médium, afirmó que tuvo oportunidad de encontrarse con espíritus aterradores en ese bar, según reseñó Daily Star. “Mi teléfono no paraba de sonar porque la gente me enviaba fotos de rostros contorsionados en el humo”, expresó la mujer en relación al día del incendio, y agregó que muchos pensaron que se trató de la liberación de fantasmas.

Asimismo, la médium comentó que de acuerdo a su criterio los espectros del lugar estaban enojados porque el local estaba en llamas, pero aún así buscaban permanecer allí, sin importar qué tipo de edificio se construya sobre él. “La Tierra siempre estará embrujada”, expresó la experta.

The Leopard formó parte de uno de los episodios de Most Haunted, un reality de actividad paranormal de la década de los 2000 en el Reino Unido (Crédito: Daily Star)

Entre los espíritus que permanecerían dentro del bar estaría el de Molly Leigh, conocida como la “bruja de Burslem”, un personaje que Helen afirmó haber visto durante una de sus investigaciones paranormales, así como el fantasma de un asesino llamado Richard. También se cree que hay un túnel debajo del establecimiento que llegó a utilizarse como una suerte de depósito de cadáveres improvisado.

En ese sentido, y a modo de ejemplo, Lawson explicó que el sitio estaba “extremadamente embrujado”, ya que varias personas le relataron que fueron atacadas, arañadas, e incluso llegaron a sentir las “manos invisibles” de algún espíritu alrededor de la garganta. A esos eventos también se unieron el abrir y cerrar de puertas, vasos que se caían de los estantes de las habitaciones y ladrillos que “alguien” arrojó desde las ventanas a la gente que transitaba cerca del lugar.

La gente aseguró que vio la forma de una cara espeluznante en el humo durante el incendio (Crédito: Daily Star)

Por otra parte, en 2016 dos jóvenes decidieron poner a prueba sus nervios de acero y visitaron el lugar, la experiencia terminó con ambos huyendo en medio del terror. Se trató de Darren y Jake, quienes estaban de pie en el medio de uno de los pasillos del edificio cuando percibieron que una persona pasó cerca de ellos.

Decididos a develar el misterio, la siguieron hasta una de las habitaciones. Una vez allí, se encontraron una figura que estaba de espaldas a ambos y en el más absoluto silencio. Encendieron sus linternas y vieron a un hombre alto, delgado, que vestía un abrigo largo y un sombrero de copa. Aquella experiencia no duró mucho más, ya que huyeron despavoridos del lugar y según reseñó Stoke Sentinel, hasta el momento, no volvieron a incursionar en la búsqueda de fantasmas.

Uno de los tenebrosos pasillos del bar The Leopard, en el Reino Unido (Crédito: Alcaldía de Stoke-on-Trent)

El bar de Burslem no es el único sitio descripto como embrujado en esa parte del Reino Unido. El pub Eight Kings en la isla de Portland, en Dorset, también experimentó ruidos extraños, avistamientos de humanos y animales, y personas que aseguran haber sido tocadas por un fantasma, según la propietaria Kirsi Davouli y el inquilino Darren Boudreau.

Davouli comentó que se trató de “la casa más embrujada del mundo” y afirmó que desde que vive allí ya encontró dagas e incluso un gato momificado, según reportó DorsetLive; y recientemente se topó con fósiles humanos debajo de la escalera en una habitación de la planta baja, entre los que se incluyeron huesos de una mandíbula, una cráneo, una columna vertebral y un fémur.