Se postuló a un empleo y la humillaron por sus errores de ortografía: “Me sentí muy mal”

Una mujer de 43 años fue discriminada por el asistente de un hogar de ancianos de Brasil tras haberse postulado para un empleo como cuidadora. Cristiane Barros fue criticada por los errores de ortografía en los mensajes de WhatsApp que envió a la institución para averiguar sobre el puesto.

Según consignó el medio Globo1, el caso tuvo lugar el pasado jueves 14 de octubre cuando un presunto trabajador de la institución, ubicada en Sorocaba, a 100 kilómetros de San Pablo, comenzó a corregir los errores gramaticales de la postulante.

La cuidadora reveló que decidió enviar el currículum cuando se enteró, a través de una amiga, que la institución estaba buscando nuevos empleados. Sin embargo, tan pronto como mandó sus documentos, el asistente comenzó a responderle de manera hostil. Cristiane dijo que se disculpó y trató de enviar nuevos mensajes, pero la clínica bloqueó su número.

“Un pequeño detalle. La próxima vez pregunte primero si la empresa necesita este tipo de servicio antes de enviar todo (se refiere al CV) si ni siquiera lo pedimos. No da buena impresión. Es solo un consejo“, escribió el empleado del asilo en el chat.

El chat entre Cristiane Barros y el empleado del asilo de ancianos que se volvió viral en redes Gentileza Globo

Como se puede leer en el mensaje que se viralizó en las redes sociales, la mujer escribió en un momento de la charla: “Porque ‘agente’ nunca sabe día de amanhã” (“Porque ‘agente’ nunca sabe el día de mañana”, en español). Al ver que Cristiane puso el artículo pegado al sustantivo, el trabajador le respondió con una corrección: “Nao existe agente, é a gente” (“No existe “agente”, es “la gente”).

Finalmente, el empleado del hogar le sugirió a Barros que hiciera un curso de portugués y le dio a entender que era por eso que no la llamaban de ningún empleo, más allá de que su labor no tuviera nada que ver con la escritura. “Sería bueno que hicieras un curso de portugués. Debe ser por eso que no podés conseguir un trabajo”, le dijo la asistente del asilo.

“Me sentí muy mal. Es muy triste pensar que hay gente así, sobre todo trabajando con ancianos. Estaba molesta, porque no soy una mala persona. Hice el curso, estoy buscando trabajo y peleando por ello. Fue por accidente“, reconoció la mujer.

La vida de Cristiane: marido desempleado y una hija

Barros está buscando empleo desde hace dos meses, tiene una hija de 15 años y su esposo, que trabajaba como organizador de eventos, pero fue duramente golpeado por la llegada de la pandemia y está sin contrataciones hasta fin de año.

La mujer trabajaba desde 2019 cuidando a una jubilada que murió en agosto pasado, por lo que fue despedida. “Trabajé como ayudante de cocina durante años, pero debido a la dificultad para encontrar trabajo, tomé un curso para ser cuidadora. En 2019, cuando terminé el curso, me contrataron para cuidar a una mujer de 87 años. El año pasado y este año fui yo la que sostuve a la familia, ya que mi esposo dejó de producir eventos en la pandemia. Después de la muerte de esta señora, todo cambió “, declaró al medio brasilero.

La cuidadora tiene seguro de desempleo, pero dejarán de pagárselo en diciembre de este año y, al tener que mantener a una hija adolescente, siente la urgencia de conseguir un nuevo trabajo. “Acabo de obtener un seguro de desempleo. Mi esposo aun no ha regresado con los eventos y solo regresa en diciembre. Así que estoy reteniendo el dinero de la manera que podamos, pagando una cosa aquí, otra allá. Compré lo que necesitaba, lo básico”, indicó.

La respuesta del hogar de ancianos

El medio Globo1 se contactó con el asilo de ancianos de Sorocaba tras las repercusiones por lo que le sucedió a Cristiane y las autoridades de la institución aseguraron no tener conocimiento del incidente. Frente a lo cual aclararon que “lamentan mucho este tipo de conducta” y que tomarán medidas frente al comportamiento de su empleado.

Sin embargo, indicaron que llevarán adelante una investigación interna porque ya identificaron que “ninguna de las empleadas y empleados era el remitente de los mensajes”. “Continuaremos con las investigaciones internas y, si algún prestador de servicios ha realizado la conducta en nombre de la empresa, tomaremos las medidas correctivas necesarias”, sostuvieron.

Un mal momento, con final feliz

Tras las repercusiones mediáticas y en redes sociales del caso, Cristiane recibió varias ofertas laborales y propuestas para ayudarla a hacer un currículum. Según contó, las oportunidades surgieron en São Paulo e incluso en Río de Janeiro, pero ella está esperando alguna en Sorocaba, donde vive.

Cristiane Barros recibió ayuda de usuarios que se ofrecieron a redactarle un nuevo currículum vitae para que pueda conseguir empleo Pixabay

“Dios lo sabe todo. Es maravilloso y sabe lo que hace. Siento que fui elegida por Él y usó a las personas a mi alrededor para mostrarme que todavía hay bondad en el mundo. Estoy tan feliz y tan agradecida. Todavía estoy analizando las propuestas. Acepté la ayuda para rehacer el currículum“, reveló.