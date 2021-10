Una moza encontró un llamativo mensaje junto a la propina de una clienta: “Me rompió el corazón”

La empleada de un restaurante en Estados Unidos se volvió viral tras protagonizar una emotiva situación con una clienta y compartirla en su cuenta de Twitter. Megan, que trabaja como moza, publicó en la red social dos imágenes: una del conmovedor mensaje que le dejó una comensal y otra en la que se la puede ver con lágrimas en el rostro. La publicación estalló en cuestión de horas y abrió un debate entre los usuarios.

Un mediodía, a Megan le tocó atender la mesa de una mujer mayor. Intentó ser amable, como con todos sus clientes: fue atenta y generó una conversación. “En un momento del almuerzo, ella empezó a comer más despacio, así que charlamos unos minutos. Una pequeña charla, nada demasiado profundo. Me dijo que tenía casi 70 años y que había bajado un poco el ritmo”, contó en diálogo con la revista Newsweek.

Para la joven, la clienta se veía un poco triste. “En retrospectiva, me gustaría haber tomado su tranquilidad como una invitación. Creo que eso es lo que quería. No dejaba de mirarme, así que supuse que algo no iba bien en su comida o que necesitaba algo. Supongo que, en cierto modo, necesitaba esa pequeña conversación”, agregó.

Le emoción de Megan tras encontrar el tierno mensaje de una clienta que agradeció su amabilidad

Cuando la mujer terminó su almuerzo, Megan se sorprendió al encontrar que, además de tres dólares de propina, le había dejado un papel con un tierno mensaje escrito a mano. Sin saberlo, la breve charla que compartieron había significado mucho para ella.

“Muchas gracias por tu amable servicio. Era la primera vez que salía a comer sola desde que falleció mi marido. Esperaba poder superar esto”, escribió. Al encontrar la nota, Megan no pudo contener el llanto. Según le contó a la publicación estadounidense, incluso tuvo que tomarse unos minutos para recomponerse en el baño y poder seguir trabajando. Fue en ese momento, en plena emoción, que se sacó una selfie y la compartió en Twitter. “Esta es mi verdadera sonrisa porque soy muy feliz y esa nota no me rompió el corazón en absoluto”, ironizó en el posteo.

Con más de 800 mil likes y miles de comentarios, el tuit de Megan causó furor. Igual que ella, una enorme cantidad de usuarios se mostraron movilizados por el gesto de la mujer. “Esto es súper triste, pero dulce al mismo tiempo”, se lee en uno de los comentarios. Otro de ellos opinó sobre la cantidad de propina que la clienta le dejó a Megan. “¿Estás llorando por esa propina o por la nota? Porque yo estaría llorando por lo primero”, se burló un tuitero. La camarera no tardó en responder y explicó que su cuenta había sido de once dólares, por lo que tres dólares era “más que suficiente” para agregar por su servicio.