Se tiró “de palito” en agua helada y murió ahogado frente a su esposa que lo grababa

No todas las decisiones que tomamos los seres humanos son racionales. De hecho, muchas veces hacemos cosas que atentan contra nuestra propia vida. Podría decirse que tal actitud tomó un hombre el último domingo seis de febrero, cuando en pleno invierno europeo decidió sumergirse en el agua a una bajísima temperatura en el río Chortomlyk de Ucrania. Allí, las cifras rondan entre los -5 °C y 0 °C durante el mes de enero.

Como si de un juego se tratase, este hombre de 38 años le pidió a su esposa que lo grabara y que capturara un momento muy particular: tras cavar un agujero en el hielo, Alexander se quitó la ropa, lució su torso desnudo en cámara y se tiró “de palito” al agua, no sin antes persignarse.

“¿No tenés miedo, Sanya?”, le preguntó temerosa la mujer a su esposo al filmarlo mientras se desnudaba. La respuesta de su marido fue contundente: “No soy miedoso”. Luego, ella le repreguntó: “¿No tenés frío?”. Ante esto, su marido contestó negativamente de vuelta. Tampoco dijo tener frío en los pies, que al momento de la filmación se encontraban descalzos. Por supuesto, la actitud de su pareja era muy distinta, ya que podía sentir como el frío entraba en sus huesos, a la vez que deseaba que su amado no sufriera ningún inconveniente. “Dios mío, no puedo soportarlo, hace tanto frío… Dios mío, espero que no te enfermes”, le auguraba.

Se tiró al agua helada y murió

Al advertir que su marido no salía a flote, la mujer que sostenía la cámara comenzó a sollozar, pues sospechó que algo malo ocurría. Consciente de que el “chiste” podía salir mal, el matrimonio fue acompañado de un hombre que llevó una motosierra para que, en caso de que hubiera un accidente, pudieran rescatarlo. Por eso, cuando ambos se dieron cuenta de que estaba teniendo lugar el escenario más temido, decidieron prender el aparato y poner “manos a la obra”, mientras en el video logran verse algunas preocupantes burbujas, quizás, del protagonista del desafío. A la vez, ella rezaba porque todo anduviera bien y se convenció de llamar a los rescatistas.

En ese momento, se termina la filmación, aunque por las noticias que se difundieron en medios locales, se supo que Alex murió ahogado tras ser arrastrado por la torrentosa corriente de agua. Aparentemente, el hombre habría muerto a los pocos segundos de zambullirse. El cuerpo fue encontrado a casi cuatro metros de profundidad y a 20 metros de la orilla. Según explicó un rescatista, “el cuerpo del hombre fallecido, nacido en 1983, fue llevado a la orilla y entregado a un oficial de policía”.