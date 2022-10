Se tomó vacaciones y cuando regresó a su casa recibió un desolador diagnóstico: “Había algo para preocuparse”

escuchar

La periodista Deidre Sanders, del Reino Unido, organizaba sus vacaciones cuando se percató de que algo malo pasaba con su cuerpo. Tras visualizar una anormal diferencia en una de sus mamas, decidió consultar con su médico. Sin embargo, los resultados llegaron 15 días después y no fueron lo que esperaba: le diagnosticaron cáncer. En la actualidad, cuenta su historia para concientizar y advertirle a las mujeres que se realicen chequeos con regularidad.

Según consignó Sanders, de 77 años, en el medio The Sun, todo surgió cuado comenzó a sentir muchos malestares. “La espalda me dolía y, si bien tiendo a tener los hombros tensos, me di cuenta de que la mayor molestia parecía extenderse a mi seno derecho”, introdujo en su explicación.

La periodista habló del diagnóstico que recibió y los pasos a seguir (Foto: News Group Newspapers)

Si bien al principio pensó que las dolencias parecían ser normales, cientos de preguntas surgieron en su interior. “Debo haber dejado pasar al menos un mes mientras, pero pensaba ‘¿hay algo de qué preocuparse?, ¿es solo muscular?’ Después de todo, creí que eran molestias propias del envejecimiento”, comentó.

Ante los interrogantes, tomó la decisión de llamar a un médico quince días antes de hacer un viaje: “Hablé con la enfermera practicante avanzada por teléfono esa mañana. Ella me vio en persona la misma tarde, se percató que había una diferencia de tamaño en el seno derecho y me anotó al NHS (el proceso de derivación donde cualquier persona sospechosa de tener cáncer es vista dentro de dos semanas para un diagnóstico hospitalario)”.

Finalmente, se tomó las respectivas vacaciones y esperó los resultados. “Me preguntaba si tenía que cancelar todo, pero sabía que estaba en la lista de espera y me habían reservado un turno en diez días”, detalló. Una vez que regresó, se dirigió directamente a la clínica de mamas en Addenbrooke’s, Cambridge: “Me hice una mamografía y una ecografía. Ahí fue cuando me di cuenta de que había algo para preocuparse”.

Los resultados respondieron sus propias inquietudes: las células analizadas eran malignas. Sin embargo, le dieron la noticia de que estaba a tiempo de tratarse e inmediatamente obtuvo un turno para extirpar el carcinoma.

Deidre, fotografiada con su esposo Rick y su familia (Foto:Recoger)

“‘¿Cuánto tiempo hace que no te hiciste una mamografía?’, me preguntó el consultor en esa cita. La respuesta fue casi diez años, porque me encuentro entre los miles de casos de mujeres que, por error, no fueron invitadas a hacerse una mamografía cuando cumplieron 70 años”.

Tras sus dichos, dijo que, a medida que las mujeres envejecen, este diagnóstico se vuelve común. Por ese motivo, remarcó la importancia de asistir a las evaluaciones médicas.

“La prevención y detección temprana de la enfermedad es fundamental para salvar vidas”, afirmó. Ahora, espera realizarse la cirugía de manera exitosa y dijo que se siente confiada por el equipo médico que la atiende.

La mamografía como fuente de detección temprana

Tal y como reiteró Sanders, este estudio médico ayuda a prevenir cánceres de mama avanzados y estimula la detección. Actualmente, es el único método reconocido para la detección precoz de la enfermedad y en estadios radiológicamente positivos.

El profesional puede detectar mediante una mamografía por contraste una imagen dudosa o sospechosa mucho antes: a veces hasta 2 o 3 años antes de que un nódulo pueda ser palpable (Archivo)

Mediante la misma, el profesional puede detectar una imagen dudosa o sospechosa mucho antes: a veces hasta 2 o 3 años antes de que un nódulo pueda ser palpable.

Es importante también destacar que debe realizarse con equipamiento de calidad y mujeres deben ser evaluadas por un médico especializado en el tema, ya sea el doctor que hace imágenes o el mastólogo.

LA NACION