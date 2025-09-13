Son expertos en control de plagas y revelan las formas accidentales de atraer chinches al hogar

Las chinches son una de las plagas más molestas y comunes en Estados Unidos, según la Asociación Nacional de Manejo de Plagas (NPMA, por sus siglas en inglés). Expertos detallaron cuáles son las formas en las que se pueden introducir en el hogar y qué medidas de prevención se deben tomar.

Las dos formas principales que atraen chinches al hogar

En diálogo con Ideal Home, el técnico de control de plagas de Fantastic Pest Mihail Velev y el especialista en ropa de cama y cofundador de Bed Sava Charles Williams, de Reino Unido, dieron detalles sobre las maneras más comunes de introducir por accidente este tipo de bichos en una vivienda. También indicaron cómo se puede prevenir esta acción.

Mihail Velev reveló los trucos para evitar la propagación de chinches en el hogar fantasticpestcontrol.co.uk

El principal factor de riesgo que señalaron ambos expertos fue el traslado de las chinches en medio de un viaje. “Se pueden encontrar en hoteles, hostales y hasta en el transporte público, y viajar en la ropa o maletas", advirtió Mihail.

Además, el experto en plagas señaló que este tipo de animales pueden estar presentes tanto en lugares faltos de higiene como en superficies limpias y cuidadas.

En estas instalaciones, las chinches pueden ocultarse entre las sábanas, las almohadas, los colchones, las mantas, las mesitas de noche y los cajones. Por ello, los especialistas insistieron en que se deben revisar todos los espacios antes de abrir el equipaje.

Las chinches se trasladan en la ropa y muebles de ciertas telas Freepik

Otra forma habitual de introducir las chinches en casa por accidente es al comprar muebles usados que las transporten, puntualizaron. Los más propensos a presentar este problema son aquellos tapizados y de tela, como cojines.

Para evitar este método accidental, los expertos sugirieron revisar cada parte antes de meter el artículo en casa, mientras que los más pequeños se pueden sellar en bolsas de plástico durante 24 horas.

Cuál es el mejor lugar para colocar la ropa y el equipaje en un alojamiento en un viaje

Durante unas vacaciones, los especialistas aconsejaron empaquetar las prendas de ropa en bolsas de plástico o de viaje con cremalleras. “Elija una maleta de plástico de color claro, porque las chinches se sienten menos atraídas y en esos tonos se pueden detectar mejor”, aseveró Mihail.

En tanto, puntualizaron que el mejor lugar para guardar las pertenencias en un hotel u alojamiento es un espacio en el suelo de baldosas y apartado de muebles tapizados, como por ejemplo el baño.

Dónde se deben colocar las maletas cuando se llega a un alojamiento para evitar plagas Unsplash

Al llegar a casa, se deben lavar todas las prendas, incluso las que no se utilizaron, con agua caliente y secarla a la temperatura más alta durante al menos 30 minutos.

Cómo deshacerse de las chinches en la vivienda

Si el problema ya se inició y esta plaga se introdujo en el hogar, existen una serie de acciones recomendadas por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés). Por ejemplo:

Eliminar los objetos infestados o colocarlos en bolsas selladas de plástico para ser tratados.

Vaciar la aspiradora después de cada uso.

Cambiar el relleno de los muebles tapizados.

Sellar los artículos pequeños en una bolsa y dejarlos en el congelador durante cuatro días.

Uso de pesticidas con precaución.