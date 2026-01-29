Tiene 104 años, presenció los grandes hechos históricos y avisa: “Dicen que parezco estrella de cine”

Vivir más de un siglo parece un privilegio reservado para muy pocos. Superar los 90 o pasar los 100 años despierta curiosidad y admiración. Entonces aparece la pregunta: ¿Existe un secreto para vivir tanto tiempo? ¿Qué hay que hacer -y qué no- para llegar a esa edad?

José Fernández cumplió 104 años y se convirtió en uno de los hombres más longevos de España, aunque él asegura sentirse como un “chico joven”. Tras celebrar su cumpleaños el pasado 16 de enero, con una salud física y mental destacable, no aparenta su edad y sorprende por su estado general y por su actitud desenfadada frente a la vida y la vejez.

José Fernández uno de los hombres más longevos de España (Foto: captura de pantalla)

Nacido en 1922, José Fernández fue testigo de buena parte de la historia del siglo XX y parte del siglo XXI. Vivió acontecimientos que marcaron a generaciones enteras, como la Guerra del Rif, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la pandemia de Covid-19. “Lo que hay ahora, antes no existía. Llamabas al médico y venía o no venía. Eso lo he vivido yo”, relató con humor a la cadena de radio española Onda Cero, aportando una perspectiva que solo dan los años.

El hombre contó que se reconoce “como un chaval” y se definió en tono humorístico como alguien con “una tensión que no la tiene nadie”. Ante la pregunta sobre qué considera más importante en la vida, respondió sin dudar: “No morirse, ser buena persona, hacer lo que nos mandan y ganar algo más de lo que nos daban antes”.

Durante la charla también aseguró que no fuma ni bebe y que su principal afición es el fútbol. Al hablar de jugadores actuales, reveló a quién sigue con atención: “Me gusta mucho ‘Vini’”. Se refería al jugador Vinicius Júnior, figura del Real Madrid. Además, lanzó una reflexión que generó comentarios: “Las chicas, para mí, juegan mejor que los hombres, porque no emplean lo bruto”.

José Fernández haciendo ejercicio en la residencia para personas mayores en Madrid (Foto: captura de pantalla)

Antes de jubilarse, contó que trabajó como pastelero y no perdió la oportunidad de bromear al respecto. “De los que lo hacen, no de los que se lo comen”, aclaró entre risas, aunque admitió que alguna vez probó un poquito.

Desafiando la edad cronológica

Profesionales de la residencia donde vive señalaron que su condición física corresponde a la de una persona significativamente más joven que su edad cronológica. Tras realizar pruebas como el Sit-to-Stand Test, que evalúa la capacidad de sentarse y levantarse sin apoyo varias veces en menos de 30 segundos, comentaron al medio que José mostró un equilibrio y una flexibilidad que muchas personas de su edad ya no conservan.

El hombre también habló de su familia y del rol fundamental que cumple en su bienestar. Recordó que tuvo dos hijas con su esposa, fallecida hace una década, y que ambas le dieron nietas: “Tuvimos dos hijas y ellas también tuvieron dos hijas cada una”.

José Fernández junto a su esposa fallecida (Foto: captura de pantalla)

Durante la entrevista, repasó imágenes de cuando tenía apenas 21 años. “Dicen que parezco de cine, pero no lo sé”, comentó con modestia. Al ver un dibujo de su madre, no pudo contener la emoción: “Me has hecho llorar. Ya dentro de poco llegaré por allí, porque ya no doy más”.

José Fernández a sus 21 años (Foto: captura de pantalla)

A sus 104 años, José admitió: “Me gustaría tener muchos menos años”. Aunque también aceptó el paso del tiempo con serenidad y picardía. “Los años no los puedo detener, se deslizan para todos, ¡no solo para uno!”, concluyó.