Santi Maratea propuso una colecta para pagar la deuda externa y dijo cuánto debería poner cada argentino

Santi Maratea utilizó una vez más su cuenta de Twitter para pedir ayuda a sus más de 400.000 seguidores, aunque en esta oportunidad fue para resolver una cuenta matemática. El influencer quería saber cuánto dinero debía poner cada argentino para pagar la deuda externa. Pero aclaró que lo hacía “solo para jod...”.

Famoso por sus colectas solidarias para ayudar a personas que necesitan medicamentos para tratamientos costosos, o una de las más recientes, para combatir los incendios en la provincia de Corrientes, Maratea recibe constantemente mensajes de seguidores que le piden que recaude dinero para pagar la deuda externa. Por eso, en un momento de esparcimiento, decidió recurrir a las redes sociales para averiguar cuál sería la cifra que debería aportar cada ciudadano para cumplir con ese objetivo.

Santi Maratea le pidió ayuda a sus seguidores para sacar la cuenta de cuánto dinero debería poner cada argentino para pagar la deuda externa (Foto: Twitter)

“Che, para toda la gente que dice que tenemos que hacer una colecta para pagar la deuda externa, ¿me ayudan a hacer bien la cuenta?”, les consultó a los usuarios y se encargó de advertir que estaba haciendo ese pedido “solo para jod...”. “Calculé que si cada argentino (somos 40 millones) pone 20 mil pesos, pagamos la deuda. ¿Hice bien la cuenta?”, preguntó.

Las respuestas, por supuesto, no tardaron en llegar. Y el influencer tuvo que volver a aclarar que no pensaba hacer una colecta para pagar la deuda externa, solo quería conocer la cifra. “Solo hago la cuenta porque siempre alguien me lo dice y porque estoy al ped... no es que estoy pensando en pagar la deuda externa. Onda, tampoco estoy tan loco, rey”, aseguró Maratea y adjuntó un fragmento de la BZRP Music Session en la que Residente dice: “Esto lo hago pa’ divertirme”.

Varios de los usuarios se tomaron la tarea muy en serio y comenzaron a sacar sus propios cálculos basados en el Boletín Oficial de Deuda de febrero de este año del Ministerio de Economía de la Nación. Otros hicieron algunas bromas al respecto y hubo quienes aportaron sus reflexiones. “Sé que es jod... pero hablando en serio, ¿qué argentino puede poner 20 mil pesos? Unos muy pocos”, sostuvo una seguidora a la que Maratea eligió citar.

“Obvio que casi nadie, por eso hago la cuenta, para que entendamos que aunque nos juntemos todos para sacar al país adelante, es indispensable el rol activo de un estado honesto y transparente”, escribió el influencer.

Al darse cuenta de que incluso la tarea de calcular la cifra per cápita era toda una proeza, Maratea desistió y se puso a preparar su próxima acción solidaria. “Bueno, listo, no vamos a pagar ninguna deuda externa, volviendo a la realidad, ¿alguien necesita algo?”, le preguntó a los usuarios, que llenaron la publicación de pedidos de ayuda.

Sin embargo, como corolario de esta fallida aventura tuitera, el influencer dejó un mensaje indirecto a través de un retuit a una de las tantas respuestas que recibió durante todo el martes: “¡De todas maneras (a la deuda) la vamos a pagar nosotros!”, le escribió una de sus seguidoras y él no dudó replicar su opinión.