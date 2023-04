Tiene 73 años y sorprendió a todos al interpretar el rap de Ciudad Evita: “Trueno tiene competencia”

escuchar

“Este es el rap de Ciudad Evita”. Con esas palabras se presentó una canción que se hizo viral en TikTok y cuya intérprete, Hilde de 73 años, causó sensación. En un cumpleaños familiar hizo bailar a todos cuando tomó el micrófono y a través de la música expresó su amor por la localidad de La Matanza, donde vive hace ya varios años. La familia tiene una cuenta en las redes sociales y compartió el video que rápidamente se llenó de likes y comentarios. “Ella ama Ciudad Evita”, le dijo su sobrina nieta a LA NACION.

Los Mazzuca son una gran familia que se volvió viral en TikTok bajo el nombre @mazzucasmotel. Los padres son mellizos y viven uno al lado del otro, por lo que durante la pandemia de Covid se juntaban entre ellos y, los primos y hermanos comenzaron a incursionar en el mundo de las redes sociales: se filmaban entre ellos y subían videos para divertirse y pasar el tiempo.

"El rap de Ciudad Evita" (Video: TikTok @mazzucasmotel)

Pero, un reciente clip que publicaron causó un verdadero furor entre los usuarios. “Que se agarre Trueno y la boca porque el vocero del ghetto está acá”, esa fue la descripción y las imágenes hablaron por sí solas. En el patio, rodeada de familiares, estaba Hilde con el micrófono en mano cantando: “Ciudad Evita, Ciudad Evita, cuando te nombro mi corazón se agita”. Todos los presentes bailaban al ritmo de la música y la alentaban con las palmas.

“En Ciudad Evita, el verde palpita, casitas y flores despiertan emociones. En la Argentina no hay ciudad igual, por eso es coronado Patrimonio Nacional”, continuó la letra. “Tú me das placer, menos cuando tengo que tomar el 86. Si es el 621, no pasa ninguno, pero igual yo soy muy feliz, porque en la ciudad a mí me gusta vivir”.

El rap de la mujer de 73 años siguió de la siguiente manera: “Ciudad Evita, Ciudad Evita, cuando te nombro, mi corazón se agita. Muchos barrios power hay por acá, algunos de ellos les voy a nombrar: Sadop, Democracia, Alas y Primera, son algunos de ellos y le caben a cualquiera. Ciudad Evita, Ciudad Evita, cuando te nombro mi corazón se agita”.

"Ciudad Evita, Ciudad Evita, cuando te nombro mi corazón se agita", dice la letra del rap (Foto: Captura / TikTok @mazzucasmotel)

“Nuestra tía abuela escribió el rap. Ella vive en Ciudad Evita hace muchos años y siempre en las reuniones familiares lo canta”, le comentó a LA NACION Lucila, quien junto a su prima Giovanna aparecen en los clips, y administran la cuenta de TikTok, que tiene más de 106 mil seguidores y casi tres millones de likes. “El video fue del el cumpleaños de mi papá y mi tío, Rubén y Juan, que son los mellizos. Ella agarró el micrófono y empezó a cantarlo”, agregó.

En cuanto a los motivos que llevaron a la mujer a crear tiempo atrás el peculiar tema, que se volvió el hit de las reuniones familiares y ahora también viral en TikTok, su sobrina nieta contó que “ella solo ama a Ciudad Evita y escribió el rap”, y advirtió que Hilde “es muy moderna”.

En esta misma línea, Lucila sostuvo, en diálogo con este medio, que por el momento es el único trabajo musical que tiene. Sin embargo, próximamente puede ser que agregue material al repertorio, el cual seguramente interpretará en algún cumpleaños familiar. “Ahora está haciendo otra canción con todo lo que le está pasando”, adelantó.

La performance de Hilde causó furor: el video superó las 400 mil reproducciones y los usuarios no tardaron en reaccionar. “No quiero, necesito estar en un festejo con todos ustedes”; “Trueno tiene competencia”; “Ya nos veo a todos cantando, ‘Ciudad Evita, Ciudad Evita, cuando te nombro mi corazón se agita’”, fueron algunos de los comentarios.

