Todo lo que tenés que saber para manejar en Chile: documentación, papeles del auto, velocidades máximas y señalética
Antes de tomar la ruta hacia el país trasandino, es preciso saber qué exige la ley: documentación obligatoria, reglas de tránsito y velocidades permitidas
- 3 minutos de lectura'
Chile se destaca por tener normas de tránsito claras, bien señalizadas y con controles frecuentes, tanto en zonas urbanas como en rutas y autopistas. Para los conductores argentinos que viajan por turismo o trabajo, adaptarse a estas reglas es fundamental para circular sin inconvenientes y evitar sanciones.
A diferencia de otros países, en Chile el cumplimiento de la normativa vial es estricto y las multas pueden ser elevadas. Por eso, informarse antes de manejar es clave para disfrutar del viaje con tranquilidad.
A continuación, todo lo que tenés que saber para manejar en Chile:
Documentación obligatoria para circular
- DNI vigente o pasaporte en buen estado.
- Licencia de conducir argentina vigente y correspondiente al tipo de vehículo.
- Cédula verde del vehículo o cédula azul si el conductor no es el titular.
- Seguro automotor con cobertura internacional, donde Chile figure de forma explícita.
Toda esta documentación puede ser solicitada en controles de tránsito o policiales, por lo que se recomienda llevarla siempre accesible.
Papeles del auto y condiciones del vehículo
Además de la documentación básica, el vehículo debe encontrarse en condiciones reglamentarias para circular.
Es recomendable contar con:
- Dominio en los cristales y Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día
- Comprobante de patente al día.
- Balizas portátiles.
- Chaleco reflectivo.
- Matafuego vigente y correctamente sujeto.
En rutas de montaña o zonas cordilleranas, también se exige el uso de cadenas para nieve cuando las condiciones climáticas lo requieren.
Velocidades máximas permitidas
Chile controla el exceso de velocidad mediante radares fijos y móviles distribuidos en todo el país.
Los límites son claros y están bien señalizados:
- Zonas urbanas: hasta 50 km/h.
- Rutas: hasta 100 km/h.
- Autopistas: hasta 120 km/h.
Superar estos límites puede derivar en multas elevadas e incluso en la retención del vehículo en casos graves.
Señalética vial en Chile
La señalización chilena es clara, visible y similar a la argentina, aunque presenta algunas particularidades. Todas las señales están indicadas en kilómetros por hora y utilizan símbolos internacionales.
Es habitual encontrar señalización preventiva en zonas de curvas, pendientes pronunciadas, cruces ferroviarios y pasos de animales. Respetar estas señales es clave para una conducción segura, especialmente en rutas de montaña.
Normas de tránsito que hay que respetar
- Alcohol cero: está terminantemente prohibido conducir con cualquier nivel de alcohol en sangre.
- Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.
- Luces bajas obligatorias en rutas y autopistas, incluso durante el día y sin excepción.
- Prioridad absoluta al peatón, especialmente en cruces marcados y señalizados.
- Prohibición de usar el celular al volante.
Es aconsejable prestar especial atención a estas normas, dado que el incumplimiento puede generar sanciones severas.
Recomendaciones prácticas para conductores argentinos
- Respetar siempre la señalización y los límites de velocidad.
- Planificar los trayectos con anticipación, especialmente en zonas cordilleranas.
- Conducir con precaución ante cambios climáticos repentinos que puedan llegar a ocasionarse.
- Informarse sobre el estado de rutas y pasos fronterizos.
Manejar en Chile como argentino es una experiencia segura y ordenada si se conocen y respetan las normas locales. Contar con la documentación obligatoria, cumplir con los límites de velocidad y prestar atención a la señalética permite disfrutar del viaje sin contratiempos.
