Torrejas con miel, el delicioso platillo de los migrantes de El Salvador para Semana Santa en EE.UU.
Este plato desafía las fronteras geográficas y mantiene la tradición de la comunidad salvadoreña en el exterior; paso a paso, cómo prepararlas
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Las torrejas con miel se consolidan como un elemento fundamental del patrimonio culinario de El Salvador en Estados Unidos durante la conmemoración de la Semana Santa. Este platillo, que se caracteriza por su elaboración artesanal y arraigo histórico, trasciende su función alimenticia para convertirse en un símbolo de continuidad cultural en el extranjero.
Cuál es el origen de las torrejas con miel
Aunque son un emblema de la Semana Santa en El Salvador, el origen de las torrejas no tiene que ver con este país, y su historia se remonta a siglos atrás.
Este plato tiene raíces romanas, ya que los primeros registros aparecen en el libro “De re coquinaria” de Marco Gavio Apicio (siglo I d.C.), donde se describe un “plato dulce” de pan remojado en leche y frito, detalló Diario El Salvador.
La versión que llegó a América proviene de España, específicamente de la región de Torija (en Guadalajara, Castilla-La Mancha). En ese país europeo aparecen documentadas por primera vez en el siglo XV por Juan del Encina, quien las citaría como torrejas.
A pesar del paso de los siglos, la parte esencial (pan, leche, huevo y fritura) se mantiene intacta.
Por qué se asocian las torrejas a Semana Santa
Aunque no existe un consenso absoluto sobre la presencia de este alimento en Semana Santa, diversas interpretaciones sugieren que su popularidad surgió como una respuesta nutricional para compensar la falta de proteínas cárnicas durante la Cuaresma, según Revista Culturel.
Esta hipótesis se respalda en las raíces europeas de las torrejas, las cuales se servían originalmente como un tónico reconstituyente para las mujeres en el periodo de posparto, bajo la creencia de que favorecían la recuperación física y la lactancia.
Por otro lado, también se plantea su consolidación en el calendario litúrgico por una adaptación estratégica ante las rigurosas normativas de ayuno eclesiástico, ya que sus componentes básicos no infringían las prohibiciones religiosas de la época.
En el contexto salvadoreño, se puede determinar que la versión actual de este postre se instauró mediante un fenómeno cultural en la época colonial.
De esta manera, la torreja permanece como un elemento identitario en las mesas de las familias con raíces católicas.
Cómo se preparan las torrejas de miel salvadoreñas
Una característica distintiva es que las torrejas salvadoreñas se acompañan con “chilate”, una bebida tradicional elaborada con maíz, jengibre, pimienta gorda y canela, creando una combinación de sabores que equilibra el dulzor de la torreja, según Euronews.
Para hacer unas clásicas torrejas salvadoreñas, se necesitan los siguientes ingredientes:
- 1 torta de yema (pan especial para torrejas)
- 6 a 8 huevos (separar claras y yemas si se desea)
- Aceite vegetal (para freír)
- Canela en raja
- Pimienta gorda (pimienta dulce)
- Clavos de olor
- Agua (aproximadamente 3 a 4 tazas)
- Dulce de panela o azúcar morena al gusto
Preparación:
- Lo primero que se debe hacer es cortar la torta de yema en rebanadas de aproximadamente 2 centímetros de grosor.
- Luego, se deben batir los huevos. Se pueden hacer claras y yemas juntas o primero batir las claras de huevo a punto de nieve y luego incorporar las yemas una a una hasta obtener una mezcla homogénea y esponjosa.
- El siguiente paso es calentar suficiente aceite en una sartén. Se pasa cada rebanada de pan por el huevo batido, asegurándose de que quede bien cubierta por ambos lados.
- A continuación, se deben freír las rebanadas en el aceite caliente hasta que estén doradas por ambos lados.
- Se retiran y se colocan sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
- Para la preparación de la miel, se debe colocar agua en una olla mediana junto con el dulce (o azúcar), la canela, los clavos de olor y la pimienta gorda.
- Se deja hervir a fuego medio hasta que el dulce se disuelva y la mezcla adquiera una consistencia de almíbar ligero.
- Se sumergen las rebanadas ya fritas en la miel y cocinan a fuego lento por unos minutos para que el pan absorba todo el sabor del dulce y las especias.
- Finalmente, se sirven las torrejas calientes o a temperatura ambiente, bañándolas con un poco más de miel al momento de presentar el plato. Una delicia.
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