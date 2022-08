Tuvo tos durante cinco años y lo que encontraron en sus vías respiratorias sorprendió a todos: “Fue aterrador”

Marley Enjakovic, de 8 años, pasó la mayor parte de su vida con una tos constante. El niño, oriundo de Australia, recibió una seguidilla de diagnósticos incorrectos por parte de los médicos a los que sus padres consultaron, por lo que su familia pasó años sin lograr encontrar una solución que calmar su agonía. Finalmente, la razón de su dolencia fue revelada gracias a una cirugía y dejó atónitos a los expertos y a los familiares.

La tos que presentaba el pequeño era constante desde hacía cinco años, pero en diciembre pasado, empeoró gravemente y su madre, Skye, se preocupó aún más. El nene fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Royal Children’s Hospital de Melbourne para ser operado y los cirujanos descubrieron que Marley tenía en la garganta una flor de plástico artesanal de juguete, que se tragó cuando tenía 3 años y se alojó en sus vías respiratorias.

El programa de espectáculo matutino de TV australiana Seven Sunrise relató su tremenda historia, que conmocionó al país y traspasó fronteras.

“Mi hijo comenzó a tener ataques de tos mientras comía, pero a medida que pasaba el tiempo, tosía durante horas y horas y se volvió algo aterrador”, expresó Skye, la madre del nene, en diálogo con el medio mencionado.

Marley presentaba inconvenientes para practicar deportes. Al jugar al básquet y al fútbol le faltaba el aire y no podía regular la respiración. Tras hacer varias consultas en centros de salud, los médicos le indicaron a su madre que se trataba de un cuadro asmático. “Sospechaba que era algo más grave, porque la tos persistía cuando comía o bebía”, expresó Skye.

Después de que los profesionales hallaran la flor de juguete en las vías respiratorias del niño, su madre se mostró tranquila: “Estoy sorprendida, pero aliviada. Luego de todos estos años, finalmente tuve una respuesta y supe que fue causado por un elemento ajeno al cuerpo de mi hijo”.

Tras la intervención quirúrgica, lograron extraerle el objeto de plástico de la tráquea y el pequeño dejó atrás los problemas respiratorios que lo acompañaron durante cinco años. “Estoy muy contenta de saber que lo tengo acá conmigo”, concluyó su madre.

Un diagnóstico devastador

Tom Hunt recibió un diagnóstico que le cambió la vida, con apenas 18 años. El joven se encontraba de viaje por Europa con unos amigos, cuando en Hungría empezó a sentir unos síntomas extraños que lo pusieron en alerta.

El malestar apareció y Hunt lo asoció a las noches de fiesta y al consumo de alcohol. Pero tras sueños de más de 16 horas, no se sentía mejor. “Sabía que algo no estaba bien. Ya en Praga estaba ridículamente enfermo y me costaba comer algo porque me dolía mucho la garganta”, expresó.

El joven adelantó el retorno de su viaje a casa y visitó a un médico. El diagnóstico fue devastador. Primero le recetaron antibióticos y le hicieron análisis de sangre. Además, presentaba un hematoma grande en la pierna. Finalmente, descubrieron que padecía leucemia linfoblástica aguda, en 2018.

Tom se sometió a muchas transfusiones de sangre y quimioterapia hasta abril de 2019. El joven completó su tratamiento a principios de este año y ahora se prepara para comenzar la universidad el próximo mes.