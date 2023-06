Un argentino mostró lo que hacen los españoles cuando les tocan el timbre: “Estoy delirando”

escuchar

Muchos argentinos decidieron emigrar a España en busca de un futuro laboral o de una nueva vida. Las redes sociales se convirtieron, así, en una herramienta que los ciudadanos utilizan para compartir sus experiencias en el otro continente, para que sirvan de referencia del estilo de vida que protagonizan en su destino elegido. Una joven oriundo de Buenos Aires que vive en Madrid se volvió viral al compartir qué sucede cuando toca el timbre de las casas de los españoles que viven en esa ciudad: “Estoy delirando”.

Manuel Guija se mudó a Madrid meses atrás. Bajo el usuario @manuguija, el joven comparte a través de TikTok e Instagram sus experiencias en su nueva ciudad y las costumbres que más le llaman la atención. En las últimas horas, publicó un clip en el que mostró cómo reaccionan los españoles cuando les tocan el timbre y el video se volvió viral en las redes sociales.

Un argentino reveló lo que sucede cuando tocó el timbre en los portales en España

“Una cosa que me flashea de España es la confianza que tienen en algunas cosas”, señaló Guija al inicio de su video, que alcanzó casi el millón y medio de reproducciones en TikTok. El joven se filmó mientras paseaba por las calles de Madrid y tocaba varios timbres de casas. “Perdoná, ¿me abrirías, que me dejé las llaves?”, se escucha decirle el autor del video a un español que le responde por el portero eléctrico. Al escuchar el pedido, el europeo abrió el portal del edificio, ante la cara de asombro de Manuel.

“Voy a probar esta, que es terrible”, siguió. Entonces, se presentó en otro domicilio como “cartero de correos” y obtuvo el mismo resultado. “Tocás el timbre en cualquier edificio, en cualquier portal, y te abren la puerta. Bueno, este directamente tiene la puerta abierta, no hace falta ni tocar el timbre”, continuó.

Entonces, concluyó: “Entiendo que, quizá, yo estoy malacostumbrado porque vengo de la Argentina y me parece insólito esto. Pero, ¿no es un montón que toques el timbre y te abran la puerta de su casa sin siquiera decirle quién sos? ¿Estoy delirando o es una confianza ya extrema?”.

La reacción de los usuarios

Los usuarios de la red social compartieron su visión en cuanto a esta costumbre de los españoles y justificaron la actuación diferente en la Argentina por la inseguridad que acecha al país. “A nosotros, que venimos de la Argentina, nos llama la atención y lo vemos como confianza extrema. Pero, aquí [en España], simplemente es civismo”, apuntó una.

El autor del video se sorprendió al encontrar incluso las puertas abiertas Captura

“También los empleados de delivery suben hasta la puerta de tu casa”, destacó otro. En tanto, una tercera contó: “Luego estoy yo, que cuando no espero a nadie y pican a la puerta, apago la música y finjo que no hay nadie en casa para no abrir”.

Los usuarios también destacaron la confianza de los ciudadanos españoles ante esta costumbre. “Prueba a decir ‘yo’. Funciona en el 95 por ciento de las veces”, dijo una. Aunque también hubo quienes advirtieron que la difusión de esta práctica podría conllevar al incremento de la inseguridad. En ese sentido, un usuario alertó: “No deberíamos dar ideas a los que no tienen buena fe”.

