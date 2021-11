Un docente fue suspendido por calificar con 10 a todos sus alumnos

Yván Pozuelo, un profesor del Instituto de Gijón, fue sancionado por ocho meses y sin goce de sueldo en el por calificar con diez a todos sus alumnos. No obstante, el docente asturiano persiste en su puesto porque apeló la sanción y seguirá activo hasta que la Consejería de Educación del Principado resuelva su caso.

“Tenemos una mentalidad sobre la educación y sobre ese 10 antiguo, que es el de la selección, el de catalogar. No, no voy a penalizar, no voy a dejar a nadie en la cuneta por nada. Si no sabía nada, y ahora sabe un poco, para mi es un diez”, opinó Pozuelo en una entrevista con TVE de España.

El profesor, con 20 años de experiencia en la docencia, aplica su método desde hace una década y nunca había tenido problemas. La polémica y la posterior sanción se suscitaron luego de la publicación de su ensayo ¿Negreros o docentes? La rebelión del 10, donde se explaya sobre su “método innovador”.

“No entiendo que se pueda dar el título con suspensos y a mí se me haga un expediente por poner dieces. Los suspensos no tienen sentido en un aprendizaje: un alumno puede tener 4.5 en un examen tradicional pero un 10 en competencias”, argumenta Pozuelo.

Asimismo, el profesor becado en la Universidad de La Sorbona y doctorado en la de Oviedo, evoca a la Ley Orgánica de Educación del país, bajo la cual considera que se ampara su método de enseñanza. No obstante, su disciplina para evaluar no es de fácil aceptación en la coyuntura actual.

“Los alumnos memorizan sólo para el examen y después se olvidan. Hace años, una alumna que no solía sacar grandes notas respondió perfectamente y le puse un 10. Se emocionó. Su compañera de pupitre, que era de dieces tradicionales, se emocionó aún más hasta abrazar a su amiga. Luego todos querían que les verificase si lo habían hecho igualmente muy bien y les pusiera el 10. Me pedían que les dejase volverlo a intentar, y así hasta que lo hacían bien y les anotaba su 10. Y así les vi esforzándose más”, ejemplifica.

Asimismo, el docente asturiano explica que ponerles un 10 a los alumnos “les da confianza”. Además, asegura que sirve para “aprender sin angustia”. “El estrés no incentiva el progreso del alumno; la nota es un freno para el aprendizaje”, afirma.

“Ocho meses apartados de empleo y sueldo es una pena muy fuerte en Educación. Hay penas menores en vías penales y por poner dieces, no por otra cosa, solo por poner dieces”, concluyó Pozuelo.