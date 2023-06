Un joven compartió un video aterrador de cómo su piano se toca solo: ¿actividad paranormal o edición?

escuchar

En TikTok, las historias de los usuarios pueden trascender y convertirse en virales. De acuerdo a la temática, las personas segmentan sus búsquedas y, al llegar a un contenido con muchas visualizaciones, suelen posar sus ojos para saber de qué se trata. En esta ocasión, un joven de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, mostró cómo el piano de su casa sonaba solo, sin que nadie presione sus teclas, y el video rápidamente fue ganando la atención de las personas en las redes sociales.

“Está sonando el piano solo, pensé que era el gato”, fueron las primeras palabras de este hombre, que se encontraba cocinando y, al escuchar el sonido del instrumento, decidió arrimar la puerta que daba a su comedor para ver quién tocaba. Al no encontrar al animal en cuestión, el pánico se apoderó de este cordobés, que registró lo ocurrido y lo subió el contenido bajo el usuario de @crixaliz.

En el video, este joven comenzó a dar más detalles de lo sucedido al explicar que vive con un hombre llamado Santiago, quien —unos días antes— se “olvidó la tapa del piano abierta”. Al convivir con gatos, lo primero que se le vino a la cabeza es que el felino se había trepado a la zona de las teclas y que, accidentalmente, las accionó provocando el sonido.

Sin embargo, al constatar que no había ningún animal en el comedor, la preocupación y el miedo comenzaron a crecer. “No puedo creer gente, no sé qué hacer. Encima me tengo que acercar [al piano] para que ustedes lo puedan ver y lo comprueben”, explicó, con un semblante atemorizado.

El momento aterrador que vivió un joven al notar que el piano sonaba solo

Tras tomar valor y coraje para afrontar el momento paranormal, el tiktoker caminó hacia el comedor y mostró cómo el instrumento de cuerda se accionaba solo, lo que llamó poderosamente la atención de quienes vieron el video, que genero opiniones divididas: algunos usuarios quedaron estupefactos y se solidarizaron con él; en cambio, otros descreyeron completamente de la historia y sostuvieron que hubo un efecto de edición.

El video alcanzó las 140 mil visualizaciones y se multiplicaron los comentarios respecto a este episodio que, para algunos, bordeó la ciencia ficción. “Eso pasa porque las cuerdas están en mal estado, no es ningún fantasma”; “Por un segundo pensé que había alguien en el sillón”; “Acompañalo con unos acordes en la guitarra”; “Yo me voy de la casa por unas horas” y “Yo también pensé que era el gato”, fueron las menciones más destacadas.

En su cuenta de TikTok, este cordobés es reconocido por subir vídeos de este tipo, dado que suele mostrar recovecos de su casa en Río Cuarto. De hecho, en uno de sus últimos videos, mostró que en el patio de su casa existe una puerta secreta, que está escondida entre la enredadera de su pared y desembocaba en un pasadizo secreto. Sin dar más precisiones de qué es lo que hay del otro lado, en este video, el usuario apela al misterio y así logra convertir sus publicaciones en virales.

LA NACION