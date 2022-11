Un mozo mostró lo que unos clientes le dejaron en el plato y la imagen se volvió viral: “Gracias por la propina”

escuchar

Las propinas en un bar o restaurante suelen ser objeto de debate entre los comensales: hay quienes siempre dejan un porcentaje fijo de su consumo, otros que evalúan la atención y el monto y algunos que ni siquiera lo tienen en consideración.

Esta semana, una cuenta de Twitter que se dedica a contar anécdotas del rubro gastronómico mostró lo que le dejaron unos clientes sobre el plato y la imagen se volvió viral.

A la hora de recoger la mesa, el mozo se encuentra ante platos y vasos sucios, servilletas utilizadas, restos de comida y la propina, pero jamás a alguien se le ocurriría dejar sobre la mesa lo que un cliente le dejó a este mozo.

“Gracias por la propina, señores clientes...”, escribió la cuenta de Twitter @soycamarero, cuenta con la que el español Jesús Soriano se dedica a relatar insólitas anécdotas alrededor de su profesión. Muy popular en esa red social, la cuenta se volvió también una plataforma para reivindicar los derechos de los trabajadores de bares y restaurantes y sus diversas condiciones de empleo.

Gracias por la propina señores clientes... pic.twitter.com/3eBGPzEsIy — Soy Camarero (@soycamarero) November 23, 2022

En la imagen se ven varias tazas de café, copas de vino vacías y un plato que tiene restos de comida, pero lo más curioso de todo es que arriba de eso aparece un pañal usado. Al parecer, los comensales, en vez de tirarlo a la basura, dejaron la tarea al mozo de turno. La captura generó la indignación de más de 40 mil usuarios, quienes compartieron la imagen y condenaron la actitud.

Otros también se animaron a contar sus experiencias personales, como la de un usuario que mostró que un cliente le dejó su cigarrillo apagado sobre el plato sobre el que había merendado.

El mozo que le tocó vivir esta experiencia no fue el único en este tipo de actitudes. En los comentarios, varios relataron sus anécdotas: “¡Madre mía! El otro día una señora con el niño encima de la mesa cambiándole el pañal en pleno comedor, señores. La gente comiendo, mientras hay un cambiador de bebés disponible”, contó un usuario.

Un cliente le dejó al mozo un cigarrillo apagado en el plato Twitter: @@chemapizca

“En un restaurante, la señora de la mesa de al lado se puso a cambiar al bebé el pañal sobre la mesa, mientras el resto de personas comíamos. Le dije que eso se hacía en el cuarto de baño y me dijo que si me daba asco su hijo que me fuera a la calle”, aseguró otro.

Entre los comentarios, un mozo relató su venganza en una experiencia similar: “Soy consciente de que estoy expuesto, pero contaré una anécdota que espero que mi antigua empresa no lo sepa. Siempre recordaré el día en el que pillé a una clienta dejar un pañal de su hijo debajo de la mesa y yo, con la sangre en ebullición, volví a ponérselo abierto en el bolso”.

Esto fueron tan solo algunos de las decenas de anécdotas expuestas en este tuit viral alrededor de padres que cambian a sus niños en pleno restaurante y que incluso llegan a manchar la mesa o el suelo. Muchos de ellos, señalaron que en los locales gastronómicos de España hay baños especiales con cambiadores para bebés y, sin embargo, no lo utilizan.

