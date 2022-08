Un tripulante de cabina reveló cuáles son las costumbres del avión que hay que evitar y sorprendió al explicar los motivos

Tommy Cimato es un tripulante de abordo que a través de su cuenta de TikTok se hizo popular por aconsejar a las personas sobre las mejores formas de viajar y dar algunos consejos poco conocidos. En esta oportunidad, detalló cuáles son los lugares más sucios del avión.

“No te duermas ni apoyes la cabeza en la ventana. No eres el único que ha hecho eso y no sabes cuántas personas o niños se han limpiado las manos u otras cosas por toda la ventana”, reveló Tommy.

Pero no solo ocurre en las ventanas, las bandejas suelen ser también una de las zonas más sucias ya que a menudo puede haber restos de comida o cosas peores como sudor, pelos u otros fluidos corporales.

En otro de sus consejos, el joven alentó a sus seguidores a nunca accionar el “flush” de la cadena con los dedos, ya que suele ser por lejos uno de los lugares con más probabilidades de infección. “Utiliza siempre una servilleta o papel higiénico”, avisa Cimato.

Su clip ya acumula más de 600 mil likes y más de 3000 comentarios que agradecen al tripulante los consejos. Más allá de que esos lugares se desinfecten, siempre es bueno tener a mano un desinfectante para limpiarlas o al menos limpiar tus manos antes de tocarlas.

En otro de sus videos, Cimato explicó qué son los sonidos que se pueden escuchar durante un vuelo. Cuando se escucha una sola campanita significa una llamada del pasajero al asistente.

Si se escucha la campana junto con un sonido más grave como un “dong”, se refiere a una llamada de un asistente a otro trabajador del avión. Por último, el sonido que nadie quiere escuchar, se trata de la señal de emergencia que consiste en un “ding” agudo y “dong” grave repetido tres veces.

Una azafata reveló qué hacen cuando un pasajero muere en un avión y la decisión es espeluznante

Según consignó el medio británico Mirror, Sheena Marie, de 25 años, utilizó su popular cuenta en la red social de origen chino para explicar qué pasa cuando, durante un viaje, un pasajero muere de manera repentina.

El video, como no podía ser de otra manera, se viralizó rápidamente. “Si tienen un ataque al corazón y mueren, y no hay nada que podamos hacer al respecto, y no podemos iniciar la reanimación cardiopulmonar, simplemente vamos a esperar hasta que lleguemos a nuestro destino final”, afirmó la usuaria y dejó atónitos a sus más de 2,8 millones de seguidores.

Una azafata revela lo que sucede cuando alguien muere en un avión, y es muy espeluznante (Foto: Captura de video)

Sheena se encargó de desmentir el mito que afirma que los cadáveres se meten en el lavatorio del baño. Según dijo, sería imposible hacerlo porque “el cuerpo no puede ser atado de forma segura”. Y aseguró que el piloto tiene la última palabra sobre cualquier decisión que se tome al respecto, que por lo general se realiza en comunicación con el control del tráfico aéreo y el servicio médico correspondiente.

El mismo medio citó los pasos a seguir que deben ejecutar los miembros de una tripulación cuando un pasajero queda inconsciente en pleno viaje. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) recomienda que los auxiliares de vuelo intenten la reanimación cardiopulmonar del pasajero durante al menos 30 minutos, a menos que las turbulencias u otros obstáculos lo impidan.

Además, también se pedirá a los médicos que estén a bordo que ayuden en el lugar de los hechos, no solo para contar con su ayuda, sino también porque un médico es la única persona que puede declarar legalmente la muerte de alguien.