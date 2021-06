Una ballena escurridiza sorprendió a un grupo de turistas distraídos

El insólito hecho ocurrió en la Península de Baja California, México. Un grupo de observadores de ballenas casi se pierde un momento único en la vida cuando una descarada ballena asomó la cabeza a través de las olas mientras miraban en la dirección opuesta. El grupo de amantes de los animales estaba sentado sosteniendo sus cámaras, esperando el momento mágico, cuando la enorme criatura apareció del agua por el otro lado.

El director y fotógrafo, Eric J. Smith, logró sacar imágenes del encuentro, que muestran a la ballena furtiva saliendo del agua y mirando hacia el grupo emocionado sentado en el bote. “Lenta y silenciosamente, asomó la cabeza por encima del agua para mirar a su alrededor. Estaba en otro bote a unos pocos metros cuando capté el momento justo antes de que todos se dieran cuenta de que estaba tan cerca”, explicó una de las testigos del episodio

Los observadores se dieron cuenta a tiempo y pudieron sacarse fotos con el inmenso animal. Fuente: Caters

“La fotografía de ballenas conlleva mucha suerte, pero la clave es estar siempre alerta y preparado. En un viaje de avistamiento de ballenas, es fácil volverse complaciente porque hay mucha espera. Parece que en el momento en que bajas la guardia ocurre una brecha espectacular”, aseguró.

Afortunadamente, el grupo de turistas no se acercó demasiado al animal, de lo contrario podrían haber terminado como el hombre que recientemente fue tragado por una ballena jorobada. Michael Packard, un buzo de langostas de Herring Cove, en Provincetown, Massachusetts relató: “De repente, sentí un gran empujón y lo siguiente que supe fue que era completamente negro. Podía sentir que me estaba moviendo, y podía sentir a la ballena apretando los músculos de su boca”.

Packard cuenta que pensó en su esposa y sus dos niños, de 12 y 15 años. “Entonces, de repente, subió a la superficie (...) y comenzó a sacudir la cabeza”, recordó. “Me lanzó al aire y caí al agua. Estaba libre y me quedé flotando allí. No podía creerlo... Estoy aquí para contarlo”, completó.

LA NACION