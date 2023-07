Una joven contó que estudió 4 años una carrera y que le sucedió algo insólito a tan solo días de recibirse

escuchar

Los usuarios de TikTok saben que los contenidos publicados en dicha plataforma se hacen virales con una gran facilidad, algo que nos permite conocer miles de historias diferentes de distintas personas que deciden contar sus experiencias ante millones de internautas.

Si bien muchas veces los videos son para entretener, hacer reír o informar, muchas veces nos podemos encontrar con relatos muy emotivos o tristes que terminan teniendo un desenlace bastante trágico.

Esto fue lo que sucedió con un video publicado por Halis Montero, una joven mexicana que, luego de cuatro años yendo a la universidad, vivió una situación muy triste a tan sólo cuatro meses de recibirse de maestra de educación especial.

La usuaria de TikTok explicó que estuvo estudiando durante cuatro años, pagó las cuotas y jamás recibió el título: “Las autoridades gubernamentales me dijeron que ellos no estaban enterados de que la escuela estaba ofreciendo esa licenciatura. Así que no había títulos”.

Resignada y muy dolida por la situación, Halis quiso advertirles a sus seguidores para que controlen si la carrera que estudian está inscripta en la Dirección de Profesionales, con la intención de que no tengan que atravesar lo mismo que le pasó a ella.

La joven puso en contexto a todos los usuarios de la plataforma detallando que fue en el 2018 cuando se decidió por estudiar dicha carrera, por lo que les pidió ayuda a sus padres para poder ingresar a la universidad.

Si bien en un primer momento Halis no tenía muy en claro el objetivo de la licenciatura, fue conociéndola y amándola en el transcurso de la cursada, por lo que terminó más que contenta con la elección de esta carrera.

Sin embargo, todo se desmoronó cuando la estudiante recibió una noticia que la iba a dejar por los suelos. A tan solo cuatro meses de recibirse, desde la universidad le informaron que debía validar dos semestres de inglés en tan sólo dos semanas.

“No está bien que le digas a tus alumnos: ‘Tenés que dar estas materias que se me olvidó enseñarte’”, comentó resignada. No obstante, esto no es todo, y las malas noticias iban a seguir llegando.

Y es que desde su trabajo le advirtieron que podría tener problemas con el título puesto a que se habían dado cuenta de algunas irregularidades que se habían presentado en dicho instituto educativo, por lo que decidió asistir a la Dirección de Profesionales de México.

Allí, Halis consultó si su universidad tenía la licenciatura registrada y escuchó la respuesta que jamás imaginó recibir: “Me dijeron que no, no existía. Me tuvieron estudiando 4 años y no había títulos”.

A raíz de esta situación, la joven intentó demandar a su facultad, pero ninguno de sus compañeros apoyó la causa y era muy difícil obtener una respuesta favorable. Ahora, Halis está a la espera de recibir una devolución por parte de la universidad, que será en julio de este año.

LA NACION