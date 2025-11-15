Una nutricionista en EE.UU. revela qué alimentos se deben evitar si se suele tener migrañas

Durante años se ha investigado la relación entre la alimentación y la salud, cuyos resultados revelan un vínculo directo en algunos malestares corporales, entre ellos, la migraña. La nutricionista Sarah Anzlovar, con una maestría por la Universidad Tufts y experiencia en el Hospital Brigham and Women’s de Harvard, ofreció un análisis de la comida que puede desencadenar estas intensas jaquecas. Si bien la especialista advirtió que los alimentos “varían de acuerdo con cada persona”, algunos que suelen asociarse con este malestar.

Qué es una migraña

La migraña es un tipo de dolor de cabeza intenso caracterizado por una sensación pulsátil o punzante, que suele presentarse en un solo lado de la cabeza y puede durar entre cuatro y 72 horas, según explica la neuróloga Amaal Starling, de Mayo Clinic.

No se limita al dolor y puede acompañarse de náuseas, vómitos y una sensibilidad extrema a la luz, los sonidos o incluso los olores.

Solo un 20% de quienes vinculan la comida con la migraña identifican exactamente qué productos les provocan síntomas Freepick

Algunas personas experimentan una “aura”, una señal de advertencia que puede aparecer antes o durante el episodio. El síntoma puede manifestarse como destellos de luz, puntos ciegos, hormigueo en el rostro o las extremidades, e incluso dificultad para hablar.

Qué bebidas pueden agravar la migraña

Anzlovar incluyó las bebidas con cafeína y el alcohol entre los factores que pueden afectar a quienes tienen migrañas. “Una taza de café puede ayudar a tratar o prevenir la migraña”, pero “dosis mayores parecen desencadenar los síntomas y empeorarlos”, según advirtió en Verywell Health.

Con respecto al alcohol, explicó: “Las personas que experimentan migrañas han notado una fuerte asociación entre el consumo de alcohol y los síntomas”. Aunque no todas las personas sensibles lo registran, recomendó limitarlo o evitarlo.

El impacto de los edulcorantes y el chocolate

La nutricionista señaló que “algunos estudios sugieren que los alimentos y bebidas que contienen aspartame, un edulcorante artificial, aumentan los síntomas y la frecuencia de las migrañas”.

Por lo tanto, la experta instó a observar la respuesta individual y, en caso de sensibilidad, elegir sustitutos sin azúcar como “extracto de monk fruit o stevia”.

El chocolate puede empeorar síntomas en un pequeño porcentaje de personas Freepick

A su vez, Anzlovar sostuvo que el chocolate “puede exacerbar los síntomas de la migraña en un pequeño porcentaje de personas”.

Los alimentos con tiramina

La tiramina, un aminoácido presente de forma natural en el cuerpo y en muchos alimentos, “puede desencadenar migrañas en algunas personas, aunque la investigación sobre el tema es inconclusa”, según la experta.

Las bebidas con nitritos y sulfitos están asociadas con los síntomas de las migrañas Freepick

En ese sentido, citó el estudio Tyramine ingestion and migraine attack: a systematic review, publicado en 2023, donde se enumeran los alimentos que la contienen, a saber: quesos añejos como azul, brie, gorgonzola, feta o cheddar; alimentos fermentados como chucrut, kimchi y miso; carnes y pescados curados, ahumados o en escabeche, como salmón ahumado, mortadela, corned beef, panceta o pepperoni.

También incluyó bebidas alcohólicas y comidas con nitratos, sulfitos, levaduras concentradas y glutamato monosódico (MSG).