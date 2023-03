Viajar mejora la calidad de vida y nos hace un 7 % más felices que quienes no lo hacen, afirma un estudio

escuchar

Todas las personas en el mundo buscan la felicidad. Lo que para algunos la felicidad puede ser comprarse un auto de lujo; para otros puede ser viajar por todo el mundo y atesorar las experiencias vividas. De hecho, la felicidad para cada ser humano puede ser motivado por múltiples factores. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó que cada 20 de marzo se celebre el Día de la Felicidad con el fin de visibilizar la importancia de este estado de ánimo.

A propósito de la relación entre los viajes y la felicidad, la Escuela de Administración de Empresas Hoteleras de la Universidad Estatal de Washington realizó una encuesta para conocer los efectos de viajar y si tienen o no una relación directa con la sensación de bienestar y felicidad. El estudio publicado en de la revista Tourism Analysis descubrió que quienes informaron viajar regularmente eran 7% más felices que quienes no viajaban o raramente lo hacían.

Una especialista indica los cambios positivos que genera viajar en una persona (Foto Unsplash)

En el marco de esta fecha, que se celebra a nivel mundial, conversamos con Alexandra Sabal psicóloga de la Clínica Ricardo Palma sobre la importancia del descanso en las vidas de las personas y los beneficios emocionales que genera.

—¿Por qué se dice que viajar puede hacernos más felices?

Al tener nuevas experiencias, en nuestro cerebro se crean nuevas vías neuronales y esto hace que el cerebro sea más creativo. Nuestro cerebro está acostumbrado a una rutina donde las cosas que hacemos son inconscientes, porque ya están aprendidas, pero a la hora de cambiar nuestra rutina, cambiar nuestro día, aunque sea por un poco tiempo, ya estamos haciendo nuevas conexiones neuronales, lo que hace que tengamos una mente más abierta, diferentes perspectivas y pensar fuera de la caja. El segundo punto es que mejora las relaciones, por ejemplo, con las personas con las que estás viajando logras crear experiencias nuevas, lo cual es una oportunidad para tener nuevas memorias y una relación fuerte. El tercero es que las experiencias se vuelven más valiosas que lo material, porque cuando estás en casa la rutina es hacer más dinero para comprarse uno y lo otro, pero a la hora de viajar creas experiencias que se quedan a lo largo del tiempo. El último punto es que al viajar la memoria nos juega trucos, por ejemplo, es imposible que un viaje sea todo positivo, te puede suceder un imprevisto, pero a la hora de llegar a casa y contar sobre tu viaje hay un aspecto donde lo positivo pesa más y lo negativo se vuelve parte de la experiencia.

—¿Qué papel juega la exploración y el descubrimiento en la felicidad que obtenemos de los viajes?

Al viajar el ser humano se enfrenta a cosas nuevas, el ser humano por naturaleza no es de quedarse con los brazos cruzados quiere experimentar; entonces, al experimentar busca satisfacer sus propias necesidades. Nosotros no viajamos a la luna a descubrir algo, pero a nuestra manera somos astronautas de nuestra propia vida, ya que el viaje que hagamos nos hará descubrir algo nuevo, seremos nuestros propios descubridores de algo que no hemos conocido antes y nos sumergimos en entornos nuevos, en entornos desconocidos, superamos nuestros propios límites y nos sentimos orgullosos de nosotros mismos y nos sentimos realizados.

Los nuevos desafíos son muy importantes (Foto Unsplash)

—¿Cuáles son los beneficios emocionales de viajar?

No solo viajar te sube el ánimo, el solo hecho de planear el viaje te motiva, te hace feliz, te da energía, te llena de expectativas e ilusiones. Además, reduces el riesgo de la depresión, porque te saca de tu día a día, las preocupaciones y ansiedades. Hay mucha gente que está con agotamiento laboral; entonces, el viajar te ayuda a recargarte, te saca de la casilla y te enseña a ver otros puntos de vista. También a la hora de ver otra realidad, y a veces darte cuenta que es más difícil que la tuya, te das cuenta que nuestra vida no es tan complicada y todo tiene una solución o debería tener una solución. Por último, reduce el estrés, ya que te saca de las angustias del día a día, el estrés se reduce, disfrutas de lo que ves y eso te da alegría.

— ¿Alguna vez has recomendado a tus pacientes “viajar” y que esa sea la solución para algún problema?

Hay personas que vienen a terapia y te hablan de lo mismos temas que los agobia, que no duermen bien y tienen muchas preocupaciones, les digo: “me encantaría que te desconectes’”. Al viajar uno adopta una perspectiva diferente. Uno se da cuenta que no todo es blanco o negro y que la vida no es una tragedia y que no necesito una vida perfecta para ser feliz. Esa mini escapatoria por días o por un día es importante, ya que uno se desconecta de lo que le agobia.

—¿El viaje puede cambiar nuestra perspectiva de la vida?

“Felicidad no es ser millonario”, “felicidad no es ser delgado”, no hay una respuesta correcta para felicidad, hay muchas cosas que significan felicidad. Las experiencias que tienes redefine tus ideales de felicidad y redefine el significado de la vida misma y qué quieres tú por felicidad. Te entiendes mejor y aprendes a entender a los seres humanos mejor. Valoras las experiencias más que las cosas y eres más abierto a distintos estilos de vida.

(Foto Unsplash)

—También, ayuda en el crecimiento personal...

Al ver la realidad de otros mundos, se ve que los problemas de uno no son tan grandes. Me da una foto más grande de la realidad del mundo, no de mi mundo, sino que me abre la mente y me da flexibilidad de pensamiento. Por un lado, se valora lo importante que es la vida, que la vida no es solo las cosas que yo vivía, sino que es mucho más que eso, me hace también valorar a mis seres queridos. Por último, te enseña a relacionarte a tener autoconfianza, porque vences los miedos que tenías.

