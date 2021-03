Vida Spinetta. Nieta de Luis Alberto e hija de Dante protagoniza un fashion film

A sus 15 años, Vida Spinetta parece estar lista para seguir los pasos de su familia musical. Nieta de Luis Alberto Spinetta e hija de Dante (44) y la coreógrafa Majo De la Iglesia, la joven artista es una verdadera apasionada por el canto y el baile. Tal vez por eso, no dudó en sumarse al cortometraje dirigido por Hernán Corera, Paraíso, donde el reconocido diseñador argentino-belga Juan Hernández Daels presenta la colección otoño invierno 2021/22 de su firma Sadaels. El fashion film –que tiene a Vida interpretando la canción popular española “En qué nos parecemos”– desembarcó nada menos que en la Semana de la Moda de París el pasado domingo 7 de marzo. “La ropa de Sadaels me vuelve loca y encima la propuesta vino a través del director, a quien conozco desde hace muchos años porque es amigo de mi familia. Sabía que lo que hiciera iba a estar buenísimo”, le cuenta a ¡HOLA! la joven.

–Es la primera vez que trabajás en un fashion film. ¿Cómo fue la experiencia?

–Espectacular, pensá que el corto que llegó a uno de los festivales de moda más importantes del mundo. La pasé increíble y es algo que siempre voy a recordar. Reconozco que al principio estaba un poco nerviosa pero después se me pasó rápido.

–La música está siempre presente en tu familia. ¿Te acordás de la primera vez que agarraste un micrófono?

–No me acuerdo exactamente ese momento pero sí tengo muchos recuerdos míos de chica cantando a todo pulmón con un micrófono que teníamos en el living de casa. Me parecía y me sigue pareciendo muy divertido.

–¿Cuál es el mejor consejo de música que recibiste de tu papá?

–Algo que mi papá me enseñó es que lo más importante es tener libertad en lo que uno hace: ser libre a la hora de cantar, componer y siempre ser uno mismo.

–¿Cuál es tu mayor sueño?

–[Piensa]. Ser una actriz de Hollywood exitosa y disfrutar de mi trabajo.

Vida, durante el cortometraje Paraíso que se filmó en el pueblo de Pardo, provincia de Buenos Aires.

El director Hernán Corera sigue de cerca las escenas del rodaje.

Juan Hernández Daels reveló su colección otoño invierno 2021/22 con el corto que el pasado domingo 7 de marzo presentó en el Paris Fashion Week.