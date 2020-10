Video: una manada de lobos rodeó y amenazó a un oso que invadió su territorio

El momento quedó registrado en un video de un guía de turista, que filmó la escena en el Parque Nacional de Yellowstone, EE.UU Crédito: Captura de pantalla

Una manada de lobos acechó a un oso pardo, lo rodeó y lo obligó a alejarse del lugar en el que se encontraban. El autor del video viral que circuló en las redes sociales definió al episodio como un "momento único".

La salvaje escena tuvo lugar el pasado 16 de octubre en el Valle Hayden del Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. El guía Adam Brubaker, quien trabaja en la agencia Tied To Nature, filmó el encuentro entre los animales mientras estaba junto a un grupo de turistas.

"Tuve la increíble oportunidad de compartir este avistamiento, que se da una sola vez en la vida, entre nueve lobos y un oso pardo mientras estaba en Yellowstone", escribió Brubaker en la publicación de Facebook que ya superó las 15.000 reacciones.

Según su explicación, el oso buscaba alimento en el extremo más alejado del valle cuando los lobos comenzaron a acecharlo. "El oso pardo empezó a alzarse sobre sus patas traseras para tener una mejor vista de lo que estaba pasando y luego comenzó a acercarse a los lobos. Pronto, el resto de la manada apareció y escoltó al oso hacia los árboles", dijo.

El oso buscaba alimento en el extremo más alejado del valle cuando los lobos empezaron a acecharlo Crédito: Captura de pantalla

"Esto es como un documental", afirmó un turista en el video. "Esto es irreal", opinó otro. "No sé si hay cachorros en esa manada, pero lo están echando del lugar. No lo quieren ahí", manifestó el guía en la grabación.

En declaraciones a For the Win del diario USA Today, Brubaker reveló que no estaba seguro si el enfrentamiento se produjo porque los lobos querían proteger a sus cachorros o para resguardar el cadáver de una presa. "El lobo blanco tiene sangre en la cara y el cuello, así que podría haber habido un cadáver, pero cuando los observé no se alimentaban de uno", aseguró el guía.

La manada de lobos escoltó al oso hacia los árboles Crédito: Captura de pantalla

El Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) informó en su página web que los encuentros entre ambas especies se producen por comida. "Normalmente se evitan entre ellos. Se han documentado pocos casos de osos y lobos matándose entre sí. Los lobos a veces matan a los osos, pero por lo general solo a los cachorros", afirmó la entidad.

Además, NPS aclaró que los osos se benefician de la presencia de los lobos al robar los cadáveres de sus presas. "Si el oso quiere al animal que mató el lobo, éste tratará de defenderlo. Los lobos, por lo general, no logran ahuyentar al oso", concluyó.