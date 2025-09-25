Vinagre de manzana y pérdida de peso: ¿qué dicen los expertos ahora?

Un estudio publicado el año pasado había concluido que el consumo de vinagre de manzana, en ciertas cantidades y en un periodo de cuatro a 12 semanas, había contribuido a la pérdida de peso en personas con obesidad. Ahora, los expertos han debido retractarse por estas razones.

Vinagre de manzana y pérdida de peso: la investigación de 2024

El ensayo, de marzo de 2024 en la revista BMJ Nutrition, Prevention & Health, atrajo la atención internacional, y sus afirmaciones fueron citadas en los medios de comunicación y por otros estudios relacionados con el líquido obtenido a partir de la fermentación de los azúcares de la manzana.

Se cuestionó la investigación sobre el vinagre de manzana y la pérdida de peso tras críticas publicadas en la revista Freepik - Freepik

La investigación señaló que la toma de tres dosis diarias de vinagre de sidra de manzana durante 12 semanas ayudan a controlar el peso en personas con sobrepeso u obesidad, de acuerdo con los resultados de un pequeño ensayo clínico comparativo.

La revista dio a conocer la publicación en un comunicado, en el que indicó que el consumo de esta bebida “se asoció con caídas significativas en el peso corporal, el índice de masa corporal (IMC) y en los niveles de glucosa en sangre, triglicéridos y colesterol, lo que llevó a los investigadores a sugerir que puede ser un tratamiento complementario útil para la obesidad”.

¿Qué dicen los expertos ahora?: revista científica se retracta

A poco más de un año de que se diera a conocer el ensayo, BMJ Group decidió retirar la investigación, según anunció el pasado 23 de septiembre. La decisión de retractarse del artículo se produjo tras la seria preocupación suscitada por su calidad, advierten en el sitio especializado SciTechDaily.

La página indica que luego de la publicación se encontraron métodos de análisis estadístico cuestionables, resultados estadísticos inverosímiles, datos brutos poco fiables, una descripción de los métodos insuficientemente detallada y la ausencia de registro previo de ensayos clínicos, que es un requisito de la política editorial de la revista.

El ensayo determinó que el consumo diario de vinagre de manzana durante cuatro a 12 semanas se asoció con reducciones notables de peso Shutterstock - Shutterstock

“El artículo se retracta porque los análisis de los autores no pudieron replicarse y se identificaron múltiples errores. El conjunto de datos proporcionado por los autores también mostró patrones inconsistentes con la asignación aleatoria de los participantes a los grupos de tratamiento”, señala BMJ Group.

Se cuestionó una investigación tras críticas publicadas en el medio. El equipo de integridad de la revista pidió a expertos estadísticos revisar el estudio para confirmar los resultados y validar los datos. Sin embargo, no pudieron replicar los hallazgos, y detectaron errores de análisis e irregularidades en los datos.

El informe concluyó que la información de cada participante debía revisarse de forma más profunda e independiente. Los autores afirman que las discrepancias fueron errores involuntarios derivados de incompatibilidades entre versiones, redondeo de datos o diferencias de formato al exportar desde el software estadístico. Sin embargo, están de acuerdo con la decisión de retractar el trabajo.

La advertencia sobre el estudio sobre el vinagre de manzana y el sobrepeso

Helen Macdonald, editora de Ética de Publicaciones e Integridad de Contenido del BMJ Group, dijo en diálogo con SciTechDaily: “Aunque resulte tentador advertir a los lectores sobre una ayuda aparentemente sencilla y útil para bajar de peso, actualmente los resultados del estudio no son fiables, y los periodistas y demás profesionales no deberían citar ni utilizar los resultados de este estudio en futuros informes”.

La investigación había concluido que el vinagre de manzana hizo mejorar en medidas corporales y metabólicas a personas con sobrepeso u obesidad Thinkstock

Añadió que la retractación refleja el enfoque estratégico y proactivo de la revista para investigar las inquietudes planteadas sobre el contenido que publican. “Actuamos cuando es necesario en aras de la transparencia y la importancia de corregir el registro científico”.

Por su parte, Martin Kohlmeier, editor jefe de BMJ Nutrition Prevention & Health, explicó sobre la decisión de publicar el estudio a pesar de la falta de registro del ensayo: “En retrospectiva, fue una decisión equivocada".

Agregó que, “sin embargo, los autores provienen de un entorno científico poco representado en la investigación nutricional, y la revista busca priorizar la evidencia de alta calidad, que generalmente proviene de ensayos clínicos”.