El enojo de Luis Novaresio por los dichos de Alberto Fernández: “No tiene un límite moral”

Luis Novaresio criticó este jueves en términos muy duros al presidente Alberto Fernández por su desafortunado comentario sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y el trabajo del fiscal federal Diego Luciani, quien pidió 12 años de prisión para la expresidenta por considerarla la jefa de una asociación ilícita.

El Presidente brindó el miércoles por la noche una entrevista a la señal TN para defender públicamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de las acusaciones por corrupción y dijo que “lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.

Las afirmaciones del mandatario, que recibieron un amplio rechazo en todo el arco opositor, son propias de quien “no tiene un solo límite moral”, afirmó el conductor del programa Buen día Nación durante el pase con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul, junto a Débora Plager y Marina Calabró.

El enojo de Luis Novaresio por los dichos de Alberto Fernández

“El Presidente no tiene registro de lo que dice, y no le estoy haciendo un favor al decir esto”, consideró Calabró. Sin embargo, para Plager, Alberto Fernández “puede desvariar cuando habla de San Martín o cuando dice que la inflación en Estados Unidos es del 800 por ciento, pero en el tema judicial sabe perfectamente lo que hace y sabe que no pudo garantizar el pacto de impunidad de Cristina: el presidente no cumplió con el pacto y sabe perfectamente lo que dice”, consideró.

“El Presidente no tiene un solo límite moral, traer la muerte de un fiscal es de una inmoralidad fenomenal. Esa es la hipótesis 1. Y la hipótesis 2 es que está congraciándose con Cristina Kirchner. ¿Se entera que los obsecuentes son los primeros traidores y traicionados?”, preguntó Novaresio.

Y afirmó: “Cuando se le hace a alguien una pericia médica, lo primero que se le pregunta es si está ubicado en tiempo y espacio, y el Presidente no está ubicado en tiempo y espacio. Ayer vi a un presidente con problemas severos de expresión”.

El presidente Alberto Fernández en el programa A Dos Voces Rodrigo Néspolo - LA NACION

En este sentido, Majul sostuvo que “la devaluación de la palabra de Fernández es sistemática. Un día dice una cosa y otro día otra, eso enloquece a la sociedad. Lo que dice por supuesto que genera un estado de conmoción y violencia. Pero lo que decís vos, ¿es una especie de causal de apartamiento del cargo?”, le preguntó a Novaresio.

“No hay que tenerle miedo al remedio constitucional cuando nos enfrentamos al mal desempeño de una persona como el presidente de la Nación”, respondió Novaresio. Y arremetió: “Alberto Fernández es un tránsfuga político. No tiene sentido, hasta el transfuguismo de Alberto Fernández es caricaturesco. Pero una persona que siendo abogado se entromete en el Poder Judicial, hace apología del suicidio e interviene presionando las causas, ¿no es mal desempeño?”.

“¿Qué hace el Presidente con la intromisión en otro poder del Estado? Es muy grave. Hasta ahora podíamos aceptar sus divagues, pero esto es muy grave”, finalizó Plager.