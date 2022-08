“Sonó a amenaza mafiosa”: Eduardo Feinmann repudió los dichos del Presidente, que comparó a Nisman con Diego Luciani

El presidente Alberto Fernández brindó este miércoles por la noche una entrevista en televisión, allí defendió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y emitió un desafortunado comentario sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y el trabajo del fiscal federal Diego Luciani, quien pidió 12 años de prisión para la expresidenta por considerarla la “jefa de una asociación ilícita”.

Cuando le consultaron al Presidente sobre la seguridad del fiscal Luciani, durante una entrevista en el canal TN, dijo textualmente: “Alentar la idea de que le puede pasar a Luciani, lo que le pasó a Nisman… Hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.

Eduardo Feinmann: "La declaración del Presidente fue algo nefasto"

Las afirmaciones del mandatario recibieron un amplio rechazo en todo el arco opositor y fue el periodista Eduardo Feinmann quien salió a repudiarlo este jueves en términos muy duros. “La declaración del presidente Alberto Fernández fue una bravuconada. Algo nefasto. Ruin, canalla, miserable el Presidente”, afirmó Feinmann.

El presidente Alberto Fernández en el programa A Dos Voces Rodrigo Néspolo - LA NACION

El periodista de LN+, que también conduce todas las mañanas el programa de radio Alguien tiene que decirlo por radio Mitre, no ahorró críticas y añadió: “El presidente Alberto Fernández demostró ayer que es una persona despreciable. Dijo en un mensaje cuasi mafioso, tratando de amedrentar a la Justicia, que ojalá a Luciani no le pase lo de Nisman, ojalá no se suicide como Nisman”.

“La verdad, sonó a instigación al suicidio, a amenaza, una amenaza mafiosa. Me da la sensación que el Presidente ha superado todos los límites, arrasó con el valor de la palabra presidencial, totalmente repudiable”, consideró Feinmann.

Además, el presidente habló por primera vez tras los rumores sobre un posible indulto a la vicepresidenta en el marco de la causa Vialidad, donde es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita. “Me pareció que era oportuno venir a hablar”, les dijo a los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano de la señal TN.

Y afirmó: “Cristina no quiere pensar en un indulto. Yo pienso lo mismo. Nunca cambié mi pensamiento. El indulto es algo del pasado, de la monarquía. Mi análisis es crítico respecto del perdón presidencial. Ustedes me preguntan por el indulto y todo el día hablaron del indulto porque han logrado establecer una condena mediática. Yo les digo la verdad”.

“Qué pobre tipo”: fuertes repercusiones en la oposición por la entrevista de Alberto Fernández

Desde radicales hasta libertarios, un gran número de referentes opositores salieron al cruce del Presidente por su desafortunados dichos sobre los fiscales Alberto Nisman y Diego Luciani.

José Luis Espert, diputado por Avanza Libertad, fue el primero en embestir contra el mandatario. “Que pobre tipo es el Presidente. Vergüenza”, fustigó. A Espert le siguió su par de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy: “Es una total irresponsabilidad sugerir que el fiscal Luciani pudiera suicidarse. Nadie espera mucho de usted, pero al menos absténgase de seguir diciendo imbecilidades”.

La líder del PRO, Patricia Bullrich, apuntó contra Fernández al grito de “¡NOOO!”. “No puede decir eso, Presidente. ¿Toma conciencia de la gravedad de sus dichos?”, deslizó.

Y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también se sumó al repudio y afirmó que el jefe de Estado “cruzó un límite” al comparar al fallecido fiscal Alberto Nisman con Diego Luciani, a cargo de la investigación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la denominada causa Vialidad. Y finalizó: “Estas amenazas son de una irresponsabilidad nunca vista”.