El pase entre Pablo Rossi y Paulino Rodrigues: “Por momentos, Alberto se olvida de que es el presidente”

Este viernes, en el pase en LN+, Pablo Rossi y Paulino Rodrigues intercambiaron pareceres de la gestión que lleva a cabo Alberto Fernández como presidente de la Nación. Entre los puntos que tocaron, aparecen los discursos del mandatario, sus deslices que lo ponen en el ojo de la tormenta y su acto en la Uocra donde precisaron “que hubo silbidos” de desaprobación y una larga lista de ausencias de quienes componen su Gobierno.

Rossi dio el puntapié con un panorama del Presidente, a quien le criticó su “exceso de exposición” y cargó contra sus actitudes: “Por momentos se olvida que es Presidente o no termina de calibrar que es una figura pública. Asumió manejando un Corolla gris como suelen hacer los presidentes para generar una rápida empatía y él, parece, que no se da cuenta que lo eligieron”.

Alberto en la UOCRA: Un gobernador y ningún Kirchnerista. Pablo Rossi con Paulino Rodrigues

Y continuó: “Alberto, en su esencia, es un lobista del poder, se acostumbró a decirle a cada uno lo que quería escuchar. Los ministros están acostumbrados a que él puede decir cualquier cosa con tal de agradar a su interlocutor. Si nosotros -le ejemplificó a Paulino- tenemos una posición firme en torno a un tema, él nos da la razón, aunque eso conspire contra su propio gobierno. Esa es la fragilidad que tiene un presidente que ya no es más el lobista de Néstor (Kirchner) y Cristina ante los grupos económicos”.

A continuación, Paulino Rodrigues asintió lo que enunció su colega y habló sobre lo que fue el acto de este viernes en la Uocra, donde Fernández estuvo presente, pero no así gran parte de su gabinete: “No fue Kicillof, Máximo, Cristina, Luana Vulnovich, Aníbal Fernández, Wado de Pedro, que se juntó la semana pasada con Luis Barrionuevo”. Sobre ello, Rossi notó en el video una fuerte silbatina de desaprobación hacia el Presidente que “lo deja desnudo” ante el poder.

“Ayer en la reunión de Gabinete les pidieron a los ministros que respalden al Presidente. No hay anomalía mayor que un ministro respalde al Presidente, cuando esto es al revés. Aníbal Fernández dijo que el que no coincida con el programa que se vaya. No hay anomalía mayor que cuando alguien no está de acuerdo se tenga que ir. Todo va a seguir igual, salvo que alguien haga lo contrario”, remarcó Rodrigues.

Por último, Rossi le dijo a cámara, como si le hablara al Presidente. “Lección para Alberto: nunca más un acto un día viernes y que no se lo organice un amigo porque seguro va a tener un mal fin de semana”, cerró.