El picante comentario de Luis Novaresio sobre la posible candidatura de Wado de Pedro: “Hay que recordar esta historia”

Con la declinación de la candidatura presidencial de Cristina Kirchner, aclamada por la organización La Cámpora durante seis meses en un “operativo clamor” que no dio resultados, los principales referentes del justicialismo con ambiciones presidenciales comenzaron la carrera para posicionarse y ganarse las simpatías del electorado.

En el Frente de Todos, sin el presidente Alberto Fernández y sin la vicepresidenta como candidatos, Daniel Scioli, Agustín Rossi, Axel Kicillof y Sergio Massa suenan como posibles figuras para ocupar el cargo máximo y encabezar las listas que deben cerrarse antes del 14 de junio. Otro que se posiciona como “presidenciable” es el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, un camporista que pugna por un lugar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El picante comentario de Luis Novaresio sobre Wado De Pedro

Este jueves, los periodistas de LN+ analizaron este complejo escenario político y económico de cara a las Elecciones presidenciales de octubre y fue Luis Novaresio quien, no sólo se sorprendió porque el nombre de De Pedro sonara como presidenciable sino también porque la gestión de gobierno parece no tener un conductor claro: “¿Quién ejerce el Gobierno en este momento?”.

Wado de Pedro; Cristina Kirchner y Axel Kicillof

“Me contaron que Massa está en una situación crítica porque no le llegan los fondos del FMI: ayer circuló la versión de que venía el desembolso para frenar el dólar, pero por ahora es sarasa pura”, dijo el conductor del programa Buen día Nación durante el pase con el noticiero 8 AM que conducen Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

“Ahora viene la definición de las candidaturas y suena fuerte la idea de Eduardo “Wado” de Pedro como candidato”, dijo Plager y planteó: “Esto le agrega un condimento más a la crisis, ya que no sería Massa el candidato único como él había consensuado”.

Este miércoles, el ministro de Economía le quitó dramatismo a la situación y dijo que “es más importante ocuparse de resolver los problemas, que discutir por los medios las candidaturas; eso es, en realidad, una parte chiquitita de la política”. Miembros del armado massita reconocieron, sin embargo, que “estamos avanzando en los próximos pasos de la coalición de cara a octubre”.

Carteles de Wado y Cristina 2023

“¿En serio todavía siguen barajando la posibilidad de Massa como candidato a la presidencia? ¿Y Wado de Pedro? Ojo con Wado, que es el que motorizó el golpe palaciego cuando quisieron vaciarle el Gobierno a Alberto Fernández”, dijo Novaresio. “Hay que recordar esta historia, porque Wado es la cara más polite (educado) de la radicalización del kirchnerismo... por lo menos no tiene el lastre del 8.4 de inflación, pero ¿de verdad es el menos peor?”, finalizó.

