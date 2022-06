Marcelo Longobardi dio positivo de Covid y reveló de quién se contagió: “Fue un atentado”

Marcelo Longobardi dio positivo en Covid-19 y condujo este lunes su programa radial de forma virtual dado que se encuentra aislado en su casa. El periodista contó al aire que se contagió y explicó que fue novia de su hijo quien lo contagió. “Fue un atentado de mi nuera contra su suegro”, ironizó el comunicador.

“Acá estoy, víctima del Covid”, comenzó a decir el periodista a los pocos minutos de iniciado su programa Longobardi por CNN (CNN Radio). Luego, siguió: “[Estoy] transmitiendo desde casa esta mañana, porque estoy aislado”.

Fiel a su humor característico, Longobardi bromeó: “[Estoy] metido en mi escritorio, encerrado. Me cerraron la puerta con llave y no me dejan salir desde ayer”. Según describió, tiene los síntomas “clásicos” del coronavirus: “Decaimiento, dolor muscular y de cabeza y voz tomada”. Si bien el periodista se mostró animado, no pudo evitar toser en reiteradas ocasiones e incluso llegó a disculparse con sus oyentes. “Tengo que pedir perdón por mi voz, que por momentos desaparece por completo”, se lamentó.

A pesar del malestar general, el periodista realizó su programa sin contratiempos e incluso explicó cómo se contagió Covid. “Voy a hacer una acusación formal. Tengo a la persona totalmente determinada. Es alguien de mi familia, la vamos a escrachar y exhibir en público”, deslizó al aire. Sin dar más vueltas, Longobardi lanzó: “Es la novia de mi hijo Gastón. Me parece que ha sido la responsable de este asunto. Estuvo en casa hace exactamente una semana y luego apareció con Covid”. A su vez, en tono burlón, se animó a hacer un chiste sobre lo que le toca atravesar: “Así que es obvio que fue un atentado de mi nuera contra su suegro. Por el momento, sin éxito, porque he sobrevivido”.

Longobardi contó que en un viaje a Estados Unidos compró un autotest que utilizó el domingo pasado para confirmar su contagio. “Me lo hizo mi hija Delfina, quien de repente comenzó a reírse y me dijo: `Papá, tenés dos rayitas´, y yo no sabía si dos rayitas era sí o no. Efectivamente dos rayitas es sí”.

Si bien aclaró que hisopará de forma oficial, declaró: “Evidentemente con las dos rayitas, más todos los síntomas que he acumulado, tengo más Covid que el demonio”. Finalmente, contó que tiene aplicadas tres vacunas de la farmacéutica Pfizer: “Así que espero sobrevivir”.

La vuelta a la radio de Marcelo Longobardi

Luego de 21 años frente al programa Cada mañana, primero en Radio 10 y desde 2013 en Radio Mitre, el 2 de noviembre de 2021, Marcelo Longobardi se despidió de la radio. “He decidido retirarme de la conducción de Cada Mañana luego de 20 años. 5400 programas. Líder de audiencia desde su debut, primero en Radio 10 y desde hace nueve años en Radio Mitre. Muchos amigos me han interpelado en los últimos días, me plantearon cómo era posible que tomara semejante determinación”, expresó en su momento el periodista.

Sin embargo, el 11 de abril pasado, Longobardi volvió a la radio con el programa Longobardi por CNN Radio de lunes a viernes de 6 a 10, la misma franja horaria donde fue líder absoluto durante años.