La bronca de Luis Novaresio al escuchar a una vecina de La Matanza víctima de la inseguridad: “¿Dónde están los funcionarios?”

Después del asesinato del chofer de colectivos Daniel Barrientos, ocurrido la madrugada del lunes en la localidad matancera de Virrey del Pino, y tras la golpiza que recibió el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni de parte de los compañeros enfurecidos de la víctima, que protestaban en General Paz y Av. Juan Manuel de Rosas, los periodistas de LN+ escucharon la voz de los protagonistas del miedo: los vecinos de La Matanza.

Y es que el municipio gobernado por el peronismo desde el retorno de la democracia es uno de los 135 distritos bonaerenses más pobres e inseguros del país, con hechos criminales en aumento, un tema que según las encuestas se posicionó como la principal preocupación de los vecinos, por encima de la crisis económica.

La bronca de Luis Novaresio al escuchar las declaraciones de una vecina de La Matanza

“El gobernador Axel Kicillof dice pavadas y a los vecinos de Ramos Mejía les pasan cosas reales; ellos están muy lejos de los despachos del gobernador”, dijo Luis Majul durante el pase del noticiero 8 AM con el programa Buen día Nación que conduce Luis Novaresio.

Corte Av. General Paz y Ruta 3 Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

En este punto, pasaron las declaraciones de una vecina damnificada: “Los ladrones entran y salen como quieren, conocen la calle cortada, lo hacen a propósito porque saben que no pasa nada, van en moto y en auto, son muy jóvenes”, dijo y agregó: “A mi cuñada en Isidro Casanova, para robarle el auto, le aplastaron el pie, y hace cinco meses que no camina”.

“Decimos que La Matanza es una zona liberada, pero toda la provincia es zona liberada. Mucha contemplación a los chorros, todo el derecho para ellos, ¿y para nosotros, qué nos queda? Nada”, finalizó la mujer.

“¿Recuerdan el otro día, cuando aparecieron dos punteros a patotear a la gente que estaba desesperada? Fue la muestra de cómo funciona el patoterismo y los punteros en La Matanza. Eduardo Salomón Barcat es el secretario de Seguridad de La Matanza. ¿Dónde están los funcionarios?”, preguntó Novaresio. “Están escondidos detrás de campañas berretas con medios amigos. Están en ese juego”, respondió su compañera, Débora Plager.

“Ayer hubo consultas con intendentes amigos (de la provincia de Buenos Aires) para buscarle un sucesor a Berni, tienen un problema severo, la policía de la provincia no les responde”, afirmó Novaresio.

Familiares y compañeros de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado de un tiro en la cabeza en La Matanza, despiden sus restos en el cementerio Parque Campo Santo en Gonzáles Catán Santiago Filipuzzi

La Matanza, el reino peronista de Espinoza

Como publicó LA NACION con la firma de Joaquín Morales Solá, La Matanza es el reino de Fernando Espinoza, que gobierna o lidera el distrito desde 2005. “Un territorio precario, invadido por el narcomenudeo y poblado por uno de los mayores porcentajes de pobres del país”, escribió Morales Solá.

“Es también uno de los lugares del país donde el kirchnerismo practicó con más intensidad el clientelismo político. La Matanza es el lugar donde Cristina Kirchner tiene uno de los índices de popularidad más altos del país. ¿Es extraño o es la consecuencia del clientelismo?”, agregó.

Axel Kicillof y Fernando Espinoza en Tecnópolis Twitter

Según Morales Solá, “Berni pasó de culpar a un supuesta división de la UTA, el sindicato de los choferes, de los episodios que lo tuvieron como blanco de la ira popular a señalar que la intención última de la muerte y la golpiza fue, en rigor, desestabilizar la candidatura de Axel Kicillof a la reelección como gobernador. A Berni lo desmintieron los choferes -es mejor que guarde el helicóptero por un tiempo cuando se reúnan los colectiveros- y la propia hija de Barrientos, una expolicía bonaerense que renunció por temor a la inseguridad. Se fue a vivir a la Capital y estudió para ser bibliotecaria”.

La hija de Barrientos le respondió así a Berni: “No es cierto. La muerte de mi padre es consecuencia de la inseguridad. Los policías no existimos. No tenemos armas en condiciones ni patrulleros. Tenemos problemas porque no actuamos y tenemos problemas porque actuamos. Por eso me fui de la Policía”.

