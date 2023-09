escuchar

Hasta el más campeón del mundo puede tener inconvenientes monetarios inesperados. Una prueba de ello es lo que le pasó al mismísimo Lionel Scaloni recientemente cuando le tocó pasar por una cabina de peaje y se dio cuenta de que no tenía dinero para abonar la tarifa correspondiente. “No tenía para pagar”, confesó el técnico de la selección argentina en una charla con el canal oficial de la AFA, donde contó también cómo hizo para solucionar ese problema.

El conductor de la selección nacional que obtuvo el campeonato mundial en Qatar 2022 charló el jueves pasado con AFA estudio, el canal oficial de la entidad del fútbol argentino en YouTube y parte de esa nota fue reproducida este domingo en LN+. Allí, el entrenador contó la divertida anécdota de lo que le ocurrió al llegar a uno de los peajes que atravesó para viajar hasta el predio que tiene en Ezeiza la Asociación del Fútbol Argentino.

Lionel Scaloni no tenía plata para pagar el peaje y contó cómo lo solucionó

Todo se disparó cuando en la charla, uno de sus entrevistadores, Sebastián Fernández -el otro era Sebastián Varela del Río- le preguntó, en tono de broma: “De los últimos cinco peajes, ¿Te reconocieron en alguno y pagaste alguno?”. Y entonces, en la respuesta, el hombre que llevó a la escuadra albiceleste a lo más alto, sorprendió a sus anfitriones: “Ayer no tenía para pagar el peaje”. De inmediato, añadió: “Lo llamé a Walter (Samuel, integrante de su cuerpo técnico), porque veníamos cada uno en un auto y Walter ya había pasado el peaje, y no me podía dejar plata”.

El entrevistador, entonces, saltó con una pregunta: “¿Pero quién fue el hijo de p... que te lo quiso cobrar?”. “No, ¡cómo! Está muy bien que lo cobre, ahí está el problema. Tiene que cobrarlo”, respondió el conductor de la selección, en una demostración de honestidad.

Lionel Scaloni dialogó el jueves pasado con los integrantes de AFA Estudio, el canal de YouTube oficial de la entidad que maneja el fútbol argentina Captura AFA Estudio

El seleccionador, que se encuentra en la Argentina porque la selección jugará el próximo jueves un partido contra Ecuador por las eliminatorias para el próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, continuó con su historia: “Le digo a la chica, que no sé si me conoció: ‘No tengo plata, tengo tarjeta’. ‘No, con tarjeta no se puede’, me dijo. Ahí, en el peaje de Arroyo Seco (Santa Fe), vinendo para acá”.

“Te hacen un tickecito y lo tenés que pagar”, explicó luego el conductor del equipo argentino, que de ese modo salió de su módico atolladero monetario.

“Encuentro a Walter en la estación de servicio y le digo: ‘Cabeza, ¿me das mil pesos?’ -continuó Scaloni-, y claro, en el siguiente peaje, que es en el kilómetro noventa y pico valía también doscientos y llego y le doy el ticket a la chica. Ella sí me reconoció y me dijo: ‘Mirá, no podés pagar acá, tienen que pasar unos días. Tenés que bajarte e ir a la oficina’. ‘No’, digo, ‘te pago este y el otro lo pagaré', creo que tenés que poner un QR y tal”.

Walter Samuel le prestó plata a Lionel Scaloni para que pudiera pagar el peaje, ya que el DT de la selección argentina salió para el predio de la AFA sin llevar dinero

“Pero fue muy bueno porque no llevaba plata”, dijo sobre el final del relato el director técnico campeón de América y del mundo y luego explicó el motivo de su momentánea insolvencia: “No es que no llevaba, mi hermana, que tenía que dejarme la plata, no me la dejó en el auto y cuando salí hice 80 kilómetros y me di cuenta que no tenía la billetera y la chica justamente me lo cobró, me hizo el ticket, como tiene que ser”.