Luis Majul: “Bandida”

En su clásica columna de LN+, Luis Majul se refirió a los fundamentos de la sentencia en la causa contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, que se dieron a conocer este jueves 9 de marzo. Además de lo que relacionado a la investigación judicial que se llevó a cabo, el periodista analizó cómo repercute eso en el futuro inmediato de la líder política, especialmente en términos de una eventual candidatura.

A continuación, la columna editorial completa de Luis Majul:

Hoy, los jueces del Tribunal Oral que condenaron a Cristina darán a conocer un extenso texto con los fundamentos de la sentencia: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En el resumen que publicaron el mismo día en que la condenaron afirmaron que Cristina protagonizó “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso primero notificarán a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y también a los abogados de los acusados y también a las defensas. Una vez que suceda, las partes tendrán diez días para apelar la sentencia.

Los fiscales ya anticiparon que, en su apelación, pedirán que se revea la decisión de condenar a Cristina solo por fraude y lavado de dinero. Exigen que sea condenada no a seis, sino a 12 años. Aseguran que además hay que condenarla por el delito de asociación ilícita. También pretenden que se revea el sobreseimiento de Julio De Vido y Abel Fatala.

Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Baéz, Julio de Vido y José López, acusados de la Causa Vialidad

Los jueces ya explicaron que Cristina le robó al Estado y que, por eso, se la deberá embargar por un monto que entonces calcularon en 85 mil millones de pesos, pero que tendrá que ser actualizado. También consideraron que es culpable de entregarle a Lázaro Báez el 80 por ciento de la obra pública de Santa Cruz, y de recibir a cambio dinero como recompensa por ejecutar la maniobra.

Los magistrados probaron que estuvo al tanto no solo de las licitaciones truchas sino de las maniobras de lavado de dinero de su testaferro, Lázaro Báez. Y por supuesto: que también estuvo al tanto de todos los delitos que cometieron el ex titular de la dirección de Vialidad, Nelson Periotti, y el ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López, el hombre de los bolsos con dinero que fue a un convento de General Rodríguez para esconder 9 millones de dólares, alhajas y armas.

Dos de los tres jueces fallaron que Cristina sea condenada solo por fraude: Gorini y Giménez Uriburu; pero Basso coincidió con el reclamo de los fiscales: jefa de la banda criminal que le robó al Estado, junto con su marido fallecido, entre 2003 y 2015, cuando dejó de ser presidente.

Hoy Carlos Pagni, en su comentario editorial, volvió a recordar que el fallo la afectó tanto, que la hizo pisar el palito y anunciar que no le daría el gusto a Héctor Magnetto y que no va a ser candidata a nada: ni a senadora, ni a presidente, ni a concejal.

En su columna, titulada, “Los apóstoles del luche y no vuelve”, Pagni reveló que Cristina, en privado, insiste con la idea, argumentando, palabra más, palabra menos: “No les voy a dar el gusto de que me traten seis meses como si fuera una bandida”.

Por eso mañana, a las seis de la tarde, desde la provincia de Río Negro, va a responder a los fiscales, los jueces, a LA NACION, Clarín y los periodistas que la venimos investigando. No dirá nada nuevo. Volverá a repetir sus mentiras: que la intentan proscribir y que se trata de una enorme conspiración, como represalia de haberle dado 12 años de felicidad al pueblo. Pero ya lo dijo el fiscal Luciani, no se puede tapar el sol con la mano, ¿no?