Sergio Massa fue el único orador este sábado en la localidad de Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, durante la celebración del Congreso del Frente Renovador. El ministro de Economía se postuló como candidato sin decirlo explícitamente, reclamó “unidad” en el Frente de Todos pero dejó abierta la posibilidad para competir en las primarias simultáneas, abiertas y obligatorias del 13 de agosto: “Si se decide que haya PASO, que nos anoten y también ahí vamos a estar”.

El ministro también se refirió sorpresivamente a Elisa Carrió, cuando habló de la dolarización que propone Javier Milei (pero eso sí, sin nombrar al candidato libertario). El peronista renovador afirmó que ese modelo económico de dolarización solo cerraría “con ajuste y represión”, que “ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada a mi” y afirmó que en eso le daba “la derecha a Carrió”.

Luis Majul se refirió a los dichos de Sergio Massa sobre Elisa Carrió: “Se le mezclaba el off con el on”

“Viste que está el Massa on y el Massa off, el sábado se les mezclaba el on con el off the record”, lanzó picante Luis Majul durante el pase del noticiero 8 AM con el programa Buen día Nación que conduce Luis Novaresio. “Cada vez que Massa conversa con alguien dice ‘no puede ser que Carrió tenga esa obsesión conmigo’; Carrió es uno de sus temas recurrentes, obsesivos, y lo tiró sobre la mesa”, agregó.

El ministro de Economia Sergio Massa en el cierre del encuentro del Frente Renovador realizado en Tortuguitas. Hernan Zenteno - LA NACION

Desde el primer día en que fue designado como ministro por el presidente Alberto Fernández, en medio una crisis económica que continúa, fue la líder de la Coalición Cívica quien publicó un mensaje con un explícito GIF: “Llegó el diablito”, señaló la dirigente con una foto animada en Twitter donde podía verse el dibujo de un diablo.

El tuit que publicó Elisa Carrió cuando Sergio Massa asumió como ministro de Economía Twitter

Massa candidato

“Hay otra cosa que tiró Massa sobre la mesa, cuando habló de las PASO: listo, se acabó el misterio, quiere ser él el candidato, a menos que haya un tapado en el Frente Renovador que no conozcamos”, analizó Majul y Novaresio asintió: “El Frente Renovador es Massa, no hay otro”.

En este sentido, Majul recordó la entrevista que este domingo le realizó al economista Miguel Ángel Broda para su programa La Cornisa por la pantalla de LN+. Para el periodista, Broda “reivindicaba de alguna manera a Massa por no ser economista, pero después empezó a criticarlo porque dijo que tenía ‘exceso de la viveza criolla’”, recordó.

En la conversación, Broda indicó que “tenía la impresión que Massa iba a evitar el choque de trenes pero, como siempre lo ha hecho, remendando y dejando que pague el próximo gobierno; así que ha tenido éxito en evitar la aceleración de la decadencia, pero claramente ha venido aumentando la hipoteca”.

Fue en este punto que intervino Marina Calabró: “Massa dice que la dolarización es ajuste, pero la curva de inflación que sube desde que él asume como ministro de Economía, ¿no es ajuste?”, preguntó.

“Massa ajustó definitivamente, se endeudó como poca gente en el planeta; Massa endeudó, ajustó y emitió, ¡déjense de embromar!”, exclamó Novaresio y finalizó: “Critica al FMI y después viaja a pedirles que les manden más guita”.

