Marina Calabró anunció que se suma a El diario de Leuco en LN+

El pase entre Alfredo Leuco y Jonatan Viale, con la participación de Débora Plager, se convirtió en un clásico de las noches de LN+. Los conductores aprovechan el momento para debatir sobre los principales temas de la agenda política y económica. Este lunes, mientras analizaban los actos benéficos realizados por Santiago Maratea y las críticas que recibió por parte de Juan Cabandié, sumaron al intercambio a la flamante incorporación de la señal, Marina Calabró.

En medio del debate entre Leuco, Viale y Plager sobre las acciones solidarias que emprendió el influencer, el conductor de El diario de Leuco hizo una pausa para realizar el anuncio y recibir a su nueva panelista. “Vamos a sumar en este momento a nuestra nueva incorporación a LN+ que está debutando hoy en El diario de Leuco, Marina Calabró. Bienvenida”, expresó el periodista.

“Muchas gracias, un placer. Somos amigos, así que me siento como en casa”, aseguró la especialista en espectáculos que está también al aire en Lanata Sin Filtro por Radio Mitre. Durante su trayectoria en televisión, Calabró integró las mesas de emblemáticos programas como Intrusos, Infama, Periodismo para todos, TV Nostra o Buenos días Argentina.

Luego del cálido recibimiento que tuvo de parte de Jonatan Viale y Débora Plager, Alfredo Leuco se animó a más y adelantó: “Además de estar acá con nosotros, se va a sumar a las mañanas del canal junto a Luis Majul y a la mismísima Débora Plager”. Sin disimular la emoción de integrarse a la programación de LN+, Calabró añadió con tono de broma: “Así es. Estaremos de 8.30 a 10 de la mañana. No sé si se puede adelantar mucho porque estamos amenazados por Majul”.

Como no podía ser de otra manera, la bienvenida a El diario de Leuco rápidamente la involucró en el debate. Al ser consultada por el conductor acerca de la polémica que se desató tras la recaudación de Santiago Maratea en beneficio a los bomberos de corrientes, la columnista afirmó: “Me llamó la atención el derrotero de Maratea. Es un influencer que tiene casi 2 millones de seguidores solo en Instagram y en un momento decidió utilizar ese capital para hacer acciones solidarias. El eje hay que hacerlo en una sociedad que confía, que apuesta y que le atribuye credibilidad, y por ende decide hacer su aporte con él. No es solo Maratea el que empuja el movimiento, es todo aquel que aporta su grano de arena”.

A continuación, hizo un breve repaso por los inicios de la figura mediática y sumó: “De ahí a acciones tremendas como juntar dos millones de dólares para el medicamento de Emmita, el más costoso del mundo o la ayuda a los atletas. Maratea está donde el Estado no, donde el Estado mira para otro lado”.

Y por último, en su debut en LN+, Calabró concluyó en el debate: “Fue carne de cañón de un montón de tuits y de mucha gente. Aquel que pone el dedo contra Maratea y lo señala como si estuviera cometiendo un crimen o un sacrilegio, ¿qué está haciendo por la gente? Sus actitudes nos motivan a comprometernos y a hacer algo por la sociedad”.