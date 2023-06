Alejandro Fantino analizó el escenario político para las próximas elecciones e hizo una curiosa advertencia sobre Javier Milei: “Es una liebre”

escuchar

Alejandro Fantino lanzó un fuerte mensaje contra la clase política argentina cuando faltan pocos días para el cierre de listas electorales en el que se definirán los principales candidatos para las próximas elecciones. El periodista dijo este domingo que “la gente empieza a jubilar a los políticos que gobiernan monárquicamente” y que “la política no camina la calle”, en una crítica dirigida tanto al oficialismo como a la oposición.

Invitado al programa La Mirada de Roberto García en Canal 26, Fantino se refirió además al rol de Javier Milei en las próximas elecciones presidenciales. “Argentina aún no tuvo una elección con ‘liebre’, como sucede en el Tour de France, que largan a uno y les cambia el ritmo a los competidores. Milei es una liebre en las elecciones, le cambia el ritmo al oficialismo y a la oposición”, afirmó.

“Milei propone que no te va a molestar con impuestos, que no te va a jorobar; y la gente entiende como está ahora y va por eso”, analizó el conductor. “No se puede vivir más con tantos impuestos. Con tantos impuestos que uno paga, quiero que al menos algo venga de vuelta. Si yo te la voy a poner (la plata), no te la robes”, lanzó.

En su crítica a la clase política, el conductor de la radio Neura Media tomó como ejemplo el incidente del avión presidencial en el Aeroparque Metropolitano. “Lo que hizo el piloto del avión de Alberto Fernández es la clara muestra de que la política vive en una nube de pedos”, sostuvo.

Con esta definición, el periodista preguntó: “¿Cómo podés irte en helicóptero de Olivos a la Casa Rosada? ¿Cuánto se gasta en combustible con eso? ¿No podés ir en tu auto?”, cuestionó, en una crítica a todos los presidentes que han empleado el helicóptero para dirigirse desde la quinta presidencial hasta la casa de gobierno.

Pero además de los cuestionamientos a la política, también hubo espacio para hablar de la manera en que hace periodismo político y que eso le ha reportado de que en la calle lo “traten bien”. “Entendí cómo se juega en este tipo de periodismo”, dijo Fantino.

“Tal vez para la gente sea tibieza, y para mí -en cambio- es lo que yo buscaba, ya que la gente a veces piensa que en la Argentina para hacer periodismo político hay que estar sentado de un lado y del otro del escritorio para medir”, sostuvo Fantino. Y remarcó: “No me fui nunca con problemas de ningún lugar. Antes de escupirte el asado prefiero irme”. Además, en torno a esto, sostuvo: “En la calle siempre me trataron bien”.

